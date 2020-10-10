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【炫富媽媽】2歲女兒孭9萬Hermes背囊當「書包」　名媛媽Kylie Jenner遭狠批炫富

育兒經 16:37 2020/10/10

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

名媛Kylie Jenner的2歲女兒，在開學日孭約9萬港元的Hermes背囊。

新冠肺炎疫情稍緩下，各地中小學及幼稚園陸續恢復面授課程。美國23歲名媛Kylie Jenner近日在網上分享2歲女兒開始在家上學的照片，不過網民的焦點卻落在她的背包上，正是約9萬港元的Hermes背囊，Kylie Jenner再次被網民抨擊炫富，而且有教壞細路之嫌。

首天上學孭Hermes背囊

來自美國真人騷Kardashian家族的名媛Kylie Jenner於上周四（1日），在facebook分享2歲女兒Stormi第一天在家上學。從照片及影片可見，Stormi一身黑色短袖上衣及短褲，腳踏一對Air Jordan運動鞋，並戴上鑽石耳環，興奮地跳起來，似乎很期待返學。

Kylie Jenner與女兒Stormi經常以母女裝示人。（相片來源︰Kylie Jenner fb）

她背著的「書包」是Hermes Kelly Ado Backpack，這款背囊由水牛牛皮製造，估計價值約12,000美元（約9.3萬港元）。年僅2歲的小女孩周身名牌，更孭價值不菲的Hermes背囊，一眾網民為之嘩然，Kylie Jenner的炫富舉動再次掀起網民熱議。

Stormi第一天在家上學，以Hermes背囊當「書包」。（相片來源︰Kylie Jenner fb）

愛買名牌給女兒打造小名媛

Kylie Jenner已多次被網民批評她愛用名牌為Stormi裝扮，例如購買約9千港元的Louis Vuitton X 村上隆手袋給她，還有不同顏色的Prada Nylon Bag供愛女襯衫。有網民指責她極盡炫富，而且灌輸孩子錯誤的價值觀，連美國作家兼電視主持人Bethenny Frankel亦在網上點名評批評她的炫富行為。

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事實上，身家豐厚的Kylie Jenner平日愛在社交網絡分享奢華生活，她不但創立自己的化妝品品牌「Kylie Cosmetics」，而且成為炙手可熱的網紅，「炫富」可說是她的生活模式。

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責任編輯︰王明芳

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