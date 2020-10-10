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【藥材毒性】秋燥煲滋潤湯水慎防未熟北杏或致山埃中毒　食安中心：進食幾粒可在數分鐘內發作

食用安全 16:37 2020/10/10

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食安中心提醒，進食未煮熟北杏或會攝入山埃中毒。

踏入秋冬季節，天氣變得乾燥，有人會選擇煲滋潤湯水，當中會不少都會加入南北杏。食安中心近日作出提醒，指北杏含有天然毒素氰甙，如果咀嚼未煮熟的果核，隨時會山埃中毒，嚴重可致命！

咀嚼未煮熟北杏有機會山埃中毒

北杏的體積較南杏細，杏仁味道較重或有苦味，又稱「苦杏仁」。北杏的平喘作用比南杏強，多由中醫師處方。但北杏帶有毒性，故不能生吃。

食安中心提出，北杏與蘋果、梨、梅、桃等水果的果核及種子都含有天然毒素氰甙，如果咀嚼未煮熟的果核，裡面的「氰甙」就會變成有毒的「氰化氫」：

吞幾粒就可能會因爲攝入氰化物（俗稱山埃）而中毒。

中毒徵狀有可能在數分鐘內出現，包括喉道收窄、噁心、嘔吐、頭痛等，嚴重更可能會致命。

要減低天然毒素的中毒風險，食安中心有以下貼士：

  • 向可靠的店鋪購買食材
  • 不要食用未經處理的生杏仁同杏仁粉
  • 在配製含北杏嘅湯水或飲品前，必須用清水浸透北杏，再用沸水徹底煮熟
  • 即使北杏已經徹底煮熟，都只可以食少量
  • 蘋果、梨等水果的果肉營養豐富，可以安全食用，不過果核不能進食，煲湯或者榨汁前亦應該先去核

食用分量不可多於十克

草姬品牌創辦人、護理學士郭致因曾經指出，建議每人每日的食用分量不可多於10克，食用北杏前必先用清水浸透，再用沸水徹底煮熟才進食。煲湯或燉雪梨，至少要煮45分鐘以上，方可透過高溫烹調以減低其毒性。

責任編輯：王明芳

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