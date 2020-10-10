【新冠肺炎】陳肇始視察灣仔臨時檢測中心　籲市民嚴守防疫措施

▲ 陳肇始（中）到訪港灣道體育館臨時檢測中心。 （陳肇始fb）

本港今日（10日）錄得6宗本地新冠肺炎個案，因應疫情反彈，食衞局於4區設臨時檢測中心，為自願檢測的市民進行採樣，灣仔港灣道體育館已經運作。食物及衞生局局長陳肇始率多名官員，到港灣道體育館視察，了解運作情況。

陳肇始與衞生署署長陳漢儀，今日（10日）到訪港灣道體育館的臨時檢測中心，了解運作情況、與前來接受檢測的市民傾談，又感謝在場工作人員。陳強調加強檢測，達致「早發現、早隔離、早治療」，切斷隱性傳播鏈，緩減病毒在社區中蔓延，是控制疫情的關鍵。

陳重申疫情不穩，再次呼籲市民嚴守各項防疫抗疫措施，如對身體狀況有懷疑，應盡快求醫並接受檢測。

因應疫情反彈，食衞局於4區設臨時檢測中心，除了灣仔區，葵青石籬社區會堂則在明午（11日）1時起運作，兩中心暫定運作至下周三，每日可採1,000樣本化驗；而九龍城及油尖旺區設兩所中心的安排則稍後公布。詳情即睇:【下一頁】

因應近日有確診病例，來自中學及大學校園，教育局局長楊潤雄今（10日）稱，要有心理準備隨時要以混合形式上課，即是因為疫情關係需要暫停面授課數天，期間改為網上授課。詳情即睇:【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰