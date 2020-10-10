【稚子何辜】3歲男童昏迷送院揭長期受虐 醫生震驚：腦袋萎縮似80歲老人家

▲ 3歲男童長期受虐致腦袋萎縮。

俗話說虎毒不吃兒，台灣高雄一名外科醫生日前臨下班時，急症室突然送來一名陷入昏迷的3歲男童，檢查發現男童身上有多處瘀痕，經過電腦掃描後更震驚了在場醫護人員，因為孩子的腦袋已萎縮，彷如80歲的老人，從而揭發男童長期受到虐待，而且被父母放棄撫養權，跟進男童的社工獲悉後自責不已。

該名外傷科唐姓醫生在個人facebook「瓦肯人的碎碎念」分享悲劇，她指日前準備下班前5分鐘，急症室突然送來一名全身癱軟的孩童，在場的兒科醫生評估後決定為男童插喉搶救，但不論怎麼試，管子始終插不進去，後來多名醫生圍著男童奮鬥，換上另一種氣管內管才終於插管成功，更強調如果插喉失敗可能要進行氣管切除。

她心痛地描寫男童被送到醫院時的慘況，指男童的體重偏輕，而且身上有很多斑斑點點、青紫黃的瘀痕，無聲控訴著他曾經遭受過的傷害，毫無生氣的模樣讓人心疼。

那全身癱軟的孩子，比我家的貓還輕，他不會哭也不會笑，更不會從我們這群陌生人的手中掙脫，只剩下微弱的呼吸還證明他活著！身上斑斑點點、青紫黃的瘀痕心機深重地藏在手臂內側、衣服底下、小腿內側，無聲控訴著他曾經遭受過的傷害

更令人心痛的是，男童的昏迷指數最低跌至3，而腦部電腦斷層更令全場醫護人員震驚，並推測出男童長期被虐待或疏忽照顧，導致腦容量會比正常孩子小，甚至有萎縮的情形，長大後可能會有精神方面的疾病。

怎麼會這樣？這三歲孩子的腦，怎麼會萎縮得像八十歲的老人？

根據送男童入院的社工表示，男童屬於高風險家庭，社工都有定期探訪，發現孩童近期爆瘦，父母只回應是腸胃炎，另外也只是簡單交代孩子身上傷痕是跌倒所致，對於這種說法他們也只能相信，但父母最近卻跟他們說「我無法繼續養了」，要求社工把兒子帶走，社工到場後發現男童不會說話、昏昏欲睡，接走的途中突然癲癇發作，送院後才揭發事件。

面對父母聲稱傷痕是「跌倒」的回答，唐醫生嘆口氣說，「那孩子的傷，都在手臂內側、小腿後側跟衣服底下的地方，這都不是跌倒會常受傷的地方啊！」知道真相的社工自責不已，獨自坐在急症室的椅子上哭泣，讓人心疼不已。

責任編輯：王明芳