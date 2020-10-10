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【新冠肺炎】公立醫院再多7名確診病人出院　8名留院患者情況危殆

社會 17:10 2020/10/10

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政府今日起在灣子及葵青啟用臨時檢測中心。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心指本港今日（10日）新增6宗確診個案，3宗為外地輸入，其餘3宗本地個案，均與之前個案相關，即無源頭不明個案，故下午不舉行疫情記者會。

今日新增的個案中包括宏利保險一名29歲員工，詳情即看：【下一頁】

醫管局指截至今日（10日）上午九時，過去24小時共有7名確診2019冠狀病毒病的病人出院，連同10月8日已出院的一名病人（個案編號︰5166），至今共有4,914名確診或疑似病人康復出院。
　　 
目前公立醫院已啟用636間負壓病房，合共1,132張負壓病床，現時共有123名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中8人情況危殆，8人情況嚴重，其餘107人情況穩定。

食衞局今日（10日）起亦在4地區設臨時檢測中心，位於灣仔港灣道體育館今早10時率先運作，葵青石籬社區會堂則在明日下午1時起運作，有關檢測中心地址及流程，即看：【下一頁】

除設立臨時檢測中心外，自覺有感染風險及輕微不適的市民，如果希望接受病毒檢測，醫院管理局在9月28日起把派發深喉唾液樣本收集包的普通科門診診所數目增至46間。

該46間醫管局普通科門診診所派發樣本收集包的時間，已由昨日（9日）起，延長至星期一至五上午九時至下午一時及下午二時至五時。市民可於上述時段到診所門外免費領取樣本收集包。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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