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【奇招盡出】日本大臣催熊本熊結婚生仔催谷生育率　熊本縣拒絕：牠只是個孩子

休閒 17:50 2020/10/10

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日本政府抗少子化催熊本熊結婚生仔。

日本生育率偏低，少子化問題嚴重。負責改善日本少子化問題的大臣近日在記者會上提到，將會安排超受歡迎的吉祥物熊本熊結婚生仔，惹來熊本縣負責人反對，指「牠還是個孩子啊」！

安排熊本熊結婚生仔提振生育率

根據日本《產經新聞》與《共同社》報道，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志近日被選為特命擔當大臣，負責改善日本少子化問題。他10月6日（周二）出席記者會時，語出驚人地表示熊本熊現在還是單身，會好好為他計劃，安排他結婚及生小孩子，為提振日本生育率作帶頭作用。

坂本哲志的發言引起外界熱議。有網民狠批指熊本熊是花了10年以上的時間創造出來的吉祥物，政治人物不應為了營造話題，而去改變熊本熊的設定。

熊本縣：他只是個孩子

根據熊本熊的官方資料，他的年齡為秘密，一般都市傳說就指他5歲。性別方面就強調不是「雄性」而是「男孩子」。熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時則表示，熊本熊還只是個小孩，沒有結婚生仔的計劃。

點擊看熊本熊搞笑日常：

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熊本熊被稱為熊本縣營業兼幸福部長，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物。熊本熊不止出現在廣告及紀念品上，在社交網路亦經常可以看到他的生活點滴，人性設的設定令他推出後大受歡迎。

熊本熊甚至會定期舉辦「粉絲見面會」，想參加的粉絲需提早半小時到一小時排隊，並且有限制人數。縣政府自從2011年推出熊本熊，到2019年官方商品和旅遊收益等已為縣政府帶來 1,232億日圓的收入，可是算是日本最成功的城市行銷案例。

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責任編輯︰陳珈希

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