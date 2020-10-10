【人為悲劇】1歲女兒被困車內1小時監生焗死　狠心爸新車落地拒破窗救女

▲ 1歲女兒被困車內，爸爸以新車落地為由，拒破窗救人致女兒活活焗死。

父母有責任保護子女，尤其是年幼的孩子更需要照顧。美國卻有一名父親眼白白看著女兒活活焗死，其1歲女兒被困車內，這位爸爸卻以新車落地為由，拒絕破窗救人，令女兒延誤1小時救治，最終不幸死亡。

女童被困1小時後亡

據英國《每日郵報》報道，美國拉斯維加斯27歲的Sidney Deal於當地時間上周一（5日）與女友吵架後，不小心將1歲的女兒Sayah鎖在汽車內，而車匙也遺留在車上，於是報警求助。

他向警員表示，車內開啟著冷氣，Sayah似乎在車內睡著了，警員提出打破車窗救人或找開鎖師傅幫忙。不過，他指自己新車落地，不想破壞車窗，並表示已召喚拖車到場協助，以及通知保險公司，因此沒有接納警員的建議。

警員在場後，眼見Sayah已被困約1小時，情況愈來愈不妙，於是不理Sidney的反對破窗救人，可是她已焗死車內，當場不治。

擔心沒錢支付汽車維修費

Sidney的兄弟Samid其後向警方稱，他接到Sidney的求助電話後，已即時趕到現場。當時Sidney聲稱女兒的情況良好，更著他幫忙聯絡保險公司。

不過，Samid認為Sayah狀況不理想，於是脫下衣服套在手上，想打破車窗，卻遭Sidney阻止，表示擔心無法負擔汽車維修費用。

Sidney被控虐待及疏忽照顧兒童的罪名，可是Sidney的媽媽卻維護兒子，堅稱車上開著冷氣，兒子並沒做錯，而且他很愛錫Sayah。

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責任編輯︰王明芳