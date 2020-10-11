【新冠肺炎】高危點若不嚴防　袁國勇：冬天隨時逾萬人感染千人以上死亡

▲ 袁國勇呼籲市民要堅持多一年。

新冠肺炎疫情仍然持續，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）表示，本港過去未有連續14日以上出現零本地確診個案，相信本港仍處於第三波疫情，新增的確診個案是第三波疫情的延續，但他呼籲政府要對高危地方做好預防控制性措施，食肆酒吧等要限制令要因應疫情無可避免也要再收緊，若高危點失控，冬天隨時有過萬人染疫，並有過千人死亡，他更預計最快要明年9月才可全民接種新冠肺炎疫苗。

若不對高危控制點作針對性預防措施 冬天或逾萬人感染

袁國勇今早出席電台節目時表示，目前本港仍處於第三波疫情，如果不對高危控制點，包括食肆、街市、酒吧作出針對性預防措施，冬天隨時有數萬人感染新型肺炎，並有過千人死亡。他又指美國紐約的情況與本港十分接近，當地的冬天已有20%人感染，有過萬人因疫離世，如香港以同一數據檢說，即有140萬人感染：

唔係講笑，可能真係會發生。

他指出病毒的活動能力於冬天會較強，若措施做得不足，疫情將會很嚴重，勸喻港人齊心合力做好防疫措施，相信疫苗將於9至12個月後面世，「到時呢場仗到時就打完」。

他稱明白市民過去9個月的抗疫後出現抗疫疲勞，惟業界在放寬防疫措施，心態上變得不緊張，如他日前晚上到蘭桂坊視察時發現，大部分酒吧都沒有嚴格執行港府所提出防疫措施的要求，如最多4人一桌的人數限制等，部分顧客更除下口罩大聲說話，甚至在酒吧行來行去等，擔心容易將病毒散播至社區。他亦到過食肆及健身中心，其防疫措施亦未能做到有關要求。

疫苗最快明年6、7月抵港 呼籲市民要「捱多一年」

他提到流感病毒在越低溫的環境下，其病毒量更高，估計新冠病毒的情況類似，故不能忽視冬天的情況；另有文獻報告指，當流感病毒與新冠病毒同時出現，新冠病毒的病毒數目會更高、傳播更厲害，雖然仍不清楚實際情況，但高危人士必須接種流感疫苗、戴口罩和增加社交距離等。

至於市民關心的新冠肺炎疫苗問題，袁國勇指出，很多國家已經進入第三期臨床測試，估計最快要明年6、7月才有最安全有效的疫苗抵達香港，全民接種則要等到明年9至10月，呼籲市民要「捱多一年」，期間要繼續做好個人防護措施。

本港檢測方向和焦點不正確 籲當局將資源放在私家醫生或政府門診派樽檢測

另外，袁國勇指本港一直以來的病毒檢測方向和焦點不正確，早前全民檢測有逾178萬名市民參與，惟只找到32名確診患者，但政府門診和私家醫生派樽檢測，每一萬人分別找到46和84名患者，反映資源放在錯的地方，當局應該將資源放在這方面，例如在抗疫基金中撥出一定的費用，讓私家醫生更積極勸喻輕微徵狀的患者進行檢測。

如果市民有輕微的病徵，如流鼻水或發燒等，就應該要到政府門診或者私家醫生檢測，效果比大型檢測更好，所用的費用都低好多。

至於提到港府要求強制檢測等， 袁則認為，若冬天不幸有過萬人感染時，屆時實行強制檢測是可行，如強制檢測有病徵的市民，惟強制檢測需要法律解決問題，認為現時是時候開始討論。

他又提到，明白市民因顧慮到私隱問題，不願使用抗疫App記錄，故建議市民亦可使用手機，記錄自己到過的食肆、乘搭的車輛車牌等，以便不幸感染後可讓當局盡快追蹤接觸者。

袁國勇最後提到，今次的疫症已證明了地球村不可以再分割，而人類不可以再獨善其身，因病毒不會分國家或地區出現，大家一定要齊心合力，才可以解決問題。

記者：王明芳、郭詩詩