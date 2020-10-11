【新冠肺炎】高危點若不嚴防冬天隨時逾萬人染疫 袁國勇：最快明年9月才可全民接種疫苗

▲ 袁國勇呼籲市民要堅持多一年。

新冠肺炎疫情仍然持續，港大微生物學系講座教授袁國勇今日出席節目時表示，本港過去未有連續14日以上出現零本地確診個案，相信本港仍處於第三波疫情，新增的確診個案是第三波疫情的延續，但他呼籲政府要對高危地方做好預防控制性措施，食肆酒吧等要限制令要因應疫情無可避免也要再收緊，若高危點失控，冬天隨時有過萬人染疫，並有過千人死亡，他更預計最快要明年9月才可全民接種新冠肺炎疫苗。

袁國勇出席電台節目時表示，提及他早前晚上到蘭桂坊視察時發現的問題，他指政府提出防疫措施落實方面有問題，酒吧沒有嚴格執行最多4人一桌的人數限制，顧客脫下口罩後大聲說話，在酒吧行來行去，擔心容易將病毒散播至社區。

他指出，如果本港不對所有高危控制點，包括食肆、街市、酒吧等作出針對措施，踏入冬天後隨時會有逾萬人感染新型冠狀病毒，並有過千人死亡，呼籲立即封鎖所有高危因素。

至於市民關心的新冠肺炎疫苗問題，袁國勇指，很多國家已經進入疫苗第三期臨床測試，估計最快要明年6、7月才有最安全有效的疫情抵達香港，全民接種則要等到明年9至10月，呼籲市民要「捱多一年」，期間要繼續做好個人防護措施。

責任編輯：王明芳