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【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望

娛樂 10:27 2020/10/11

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馮盈盈前度疑入紙結婚。

港姐馮盈盈（FYY）去年宣布跟拍拖4年醫生男友Martin分手，但稱再見亦是朋友，更傳出盈盈跟對方轉玩地下情。後來有指Martin已另結新歡。而馮盈盈則跟亦TVB「大隻主播」鄭衍峰傳緋聞，各自各精采。不過近日FYY前度被爆或跟新女友結婚。

馮盈盈自跟前度Martin分手，但常被拍到仍跟舊愛見面，如今年情人節二人更相約晚飯，一度傳出有機會復合。可是亦有指Martin跟一名與長髮、身材甚好的美女約會，疑似發展新戀情。

Martin在社交平台晒出女伴合照。（取自IG）

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日前Martin在社交平台貼了一張與女伴的的合照，並留言寫上陳奕迅《幸福摩天輪》歌詞：「人間的跌盪，默默迎送」，似跟女友放閃，而不少網民也留言作祝福。

同時，有傳媒在婚姻註冊處發現一名跟Martin同名同姓的男子鍾文浩入紙結婚，加上Martin忽然放閃，因而傳出結婚的消息。

FYY跟Martin曾拍拖4年。

傳媒同時向馮盈盈查詢，不過FYY就指不作回應。

曾為男友供樓

馮盈盈在2016年成為港姐冠軍後，已經公開承認有位醫生男友Martin，二人更一度談婚論嫁，Martin曾擲千萬在何文田置業，FYY當時把儲起的錢為男友付首期，更不介意物業只寫男友名下。

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她揚言負責部分首期亦是女朋友應盡的責任，令馮盈盈獲封「廿四孝女朋友」。

惜最後都分手收場，其後FYY將單位放租，她則另覓居所租住。

【後生仔傾吓偈】馮盈盈拖手對象非鄭衍峰　男友視覺照揭盅曾展望貼與FYY合照

而分手後，馮盈盈有不少桃花，跟鄭衍峰的緋聞鬧得最盛，又被指曾上賭王公子何猷亨的遊艇派對，疑似發展戀情，但多屬花邊新聞，現時FYY只稱專心工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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