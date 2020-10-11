【食得安心】食材放雪櫃冷藏1年黃曲霉素超標　一家9口集體食物中毒7死

▲ 黑龍江省雞東縣一戶人家早前聚餐時，不幸集體食物中毒導致7死2命危。

黑龍江省雞東縣一戶人家早前聚餐時，不幸集體食物中毒導致7死2命危。當局調查發現排除人為落毒的可能性，結果發現事件疑與聚餐中的一款菜式「酸湯子」有關，涉事「酸湯子」被揭原來已在雪櫃雪藏達一年。

涉事「酸湯子」雪藏達一年

據央視報道，當地一家九口10月5日進行家庭聚餐時，曾共同進食自製「酸湯子」（當地一款以玉米水磨發酵後做的一種粗麵條樣的主食），其後出現集體食物中毒須送院搶救，其中7人不治，其實2人仍在救治中。

經當局調查，現場未查出氰化物（劇毒類）、有機磷類（農藥類）、呋喃丹類（氨基甲酸酯類內吸性廣譜殺蟲劑）、安定類（催眠）、毒鼠強（鼠藥類）等有毒物質，排除人為投毒可能。

但檢測則發現，涉事的「酸湯子」原來已在雪櫃雪藏達一年，當中的黃曲霉素嚴重超標，相信事件與黃曲霉素中毒有關。

同場加映，19款不含黃曲霉素豉油：

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食安中心：黃曲霉毒素可致肝癌

據本港食安中心資料顯示，黃曲霉毒素是泛指一些由真菌產生的毒素，它廣泛存在於農作物及食物中，黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病，也可能引致急性肝臟受損，情況嚴重的會致命。

病情影響亦包括急性肝臟受損、肝硬化及肝癌等腫瘤，長期從花生、穀物及一些高危的食物中攝取少量的黃曲霉毒素而引發之慢性毒害較令人關注。亦有研究顯示染有乙型肝炎的人，罹患肝癌的機會與攝取黃曲霉毒素的多寡有關。

食安中心建議消費者應採取下列措施，以減少攝取黃曲霉毒素的風險。

在購買時

向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物。

留意食物是否存放在陰涼的環境內。

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損，便不要購買該食品。

貯存方面

保持乾爽、和清涼的環境(溫度最好在攝氏20度以下，相對濕度在80%以下)。

避免陽光直接照射。

留意食品的保質期。

避免囤積過量食品。

食用方面

在指定「此日期前最佳」的時間內進食有關食品。

食物如看似霉壞、潮濕、皺皮或變色，便應棄掉。

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責任編輯:羅嘉欣