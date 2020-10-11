【人間有愛】9旬劏房伯伯行動不便靠愛妻揹起　社企配對好心「飯友」派飯送暖

▲ 一名9旬伯伯因行動不便難以領取免費飯，社企尋得一名善心人每天向伯伯送上飯盒。

社企「銀杏館」常為長者派免費飯送暖，引起外界關注長者生活悲歌。一名年近90歲、居住劏房的伯伯得知附近有飯派，但自己行動不便，要靠愛妻每天揹著他上落樓梯，舉步維艱前往取飯。「銀杏館」得悉情況後，成功配對了一位好心飯友，每天向伯伯送上飯盒，減輕伯伯與妻的負擔。

「銀杏館」最近推出「飯友配對送飯」計劃，安排活動能力較佳人士多領一份免費飯，轉送給有需要人士。「銀杏館」昨日（10日）在facebook專頁分享該名有需要長者的故事，年近90歲的黃伯與妻子居住劏房，因積蓄耗盡經濟壓力大，「生果金」不足度日，故妻仍要擔任清潔工。

妻任清潔工 每天揹老夫上落

黃伯患有腰傷，加上近年骨質疏鬆嚴重，雙腿漸退化，每走一步都是舉步維艱，日常要靠妻子照顧。約4個月前，他從油麻地街坊口中得知社企餐廳派飯，他撑著手杖來到餐廳申請「飯卡」，之後每天都來領取一份免費熱湯與熱飯。

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10分鐘路程要行40分鐘

不過，因行動不便，一般人只需10分鐘的路程，黃伯卻要花40分鐘以上才來到。他慨嘆說：

年紀大咗，好無用，行嚟攞盒飯都好唔容易。

社工早前家訪後發現，黃伯與妻子家住一幢唐樓的5樓劏房，沒有升降機難以上落，為協助伯伯前往餐廳取飯及出外走走，愛妻需每天揹著他上落樓梯。

不過，任清潔工的她要晨早出門上班，到附近放低伯伯後，伯伯就會在公園休息，取飯後就帶到公園吃飯，之後才慢步歸家。生活雖艱難，但黃伯仍存感恩之心，

老咗係咁架喇，惟有一步一步慢慢行，你哋每日都免費派盒飯，我已經好滿足。

網民大讚「飯友配對送飯」計劃好有意義，有錢出錢，有力出力，宣揚到互助互愛精神，希望大眾關懷身邊長者。

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責任編輯︰林綺玲