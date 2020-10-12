【為愛烹飪】癌母時日不多愛吃新鮮雞 女兒被斬雞考起：體會到媽媽有幾本事

▲ 女兒為母親烹飪，感受到為母則強。（圖片來源：獲授權轉載）

媽媽的飯菜最好吃，但你有沒有想過為父母煮餐飯呢？本港有女子分享，媽媽患上胃癌身體虛弱，無法再下廚烹飪，但媽媽最愛吃新鮮雞，她為了讓媽媽高興挑戰炒雞，但斬雞時卻遇上難題，不知道從何入手，更感歎媽媽平時為了烹飪而付出的努力，令她明白到「為母則強」，呼籲大家珍惜每個相處的當下。

署名為「老母的不肖女」在「Day Day Explode日日爆」 上發帖，指自己想挑戰炒雞，才發現洗雞切雞好高難度。她坦言自己不擅長烹飪，對住整隻新鮮雞無從下手，心情相當矛盾，

我想分享果種唔知邊個位落刀嘅矛盾心情，我真係唔係做法醫同解剖嘅人材，其實洗雞果陣，邊啲要？邊啲唔要？

雖然最後成功將雞隻斬件，但指自己費盡功夫最後累到雙手無力，更擔心自己處理不好，食用時會被碎骨弄損口腔。

她更道出自己挑戰煮雞背後的原因，原來媽媽患上胃癌，身體虛弱無法再下廚，但媽媽最愛吃雞，患病前最拿手也是煮雞，甚至上youtube學習不同的烹飪雞隻食譜。

因為媽咪愛上facebook網購新鮮雞，原隻連內臟連頭連腳送貨到付，好有雞味喎。

她坦言知道母親日子不多，所以想珍惜與媽媽的相處，更從媽媽身上學習烹飪，

我知道日子唔多，所以好珍惜每日同佢相處，好想學到佢一招半式。

經過斬雞後，她才體會到媽媽平日的辛苦，以及明白到為母則強這個道理。

我以前所有嘢都take it for granted，到宜家要親手打理呢頭家每件大小事，我先知道媽咪呢個女人有幾本事。

港女的心聲引起很多網民留言，她也聽從網民的建議購買剪刀，繼續為媽媽做愛的烹飪。她更呼籲其他人要珍惜與父母相處的當下，

我唔知自己呢一世有無可能劏得好一隻雞，不過我唔怕去試去做，媽咪做得好，做女嘅應該至少都做得到啩, 希望大家忙於分享偉大老母嘅魔廚料理嘅同時，不忘欣賞佢哋嘅「為母則強」，同埋最緊要，珍惜每個相處的當下。

責任編輯：王明芳