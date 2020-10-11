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張建宗指教育局為教育把關實屬必要　絕不能讓校園成為港獨歪風和違法意識溫床

社會 11:41 2020/10/11

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張建宗指絕不能讓校園成為港獨歪風和違法意識溫床。（資料圖片）

疫情未止，政務司司長張建宗今日（11日）發表網誌指，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會的應有之義，恪守專業是教師的責任，絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫床。

張建宗指出，香港的未來發展取決於人才質量，政府投入大量的資源推動教育發展，如2020-21年度教育總開支為1,123億元，其中經常開支撥款增加7.8%至996億元，佔政府總經常開支20.5%；教育經常開支在三年間累計增加 16.4%，十年間更累計增加近80%。

他又指，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會的應有之義，恪守專業是教師的責任，故應攜手讓教育回歸教育，重拾正軌，絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫床。

他續指，教育工作任重道遠，深信絕大部分教師持守專業，以教導學生為己任，以全體學生福祉為先，用心教學，關愛學生，讓他們盡展所長、健康成長，成為負責任的良好公民和國民，為國家和社會的長治久安作出貢獻。

另外，他在網誌中亦提到福利範疇方面，政府在2020-21年投放在社會福利的經常開支預算為939億元，佔政府總經常開支19.3%，較上一年度修訂預算的823億元增加約116億元；又指政府重視勞工權益和僱員福利，如把法定產假延長至14個星期，新增4個星期的產假薪酬以80,000元為上限，僱主可以向政府申領發還。

此外，政府亦正積極籌備有關取消強積金「對冲」的工作，並提出逐步增加《僱傭條例》下的法定假日，使其與公眾假期日數看齊，並改善政府服務合約的非技術員工的待遇。

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記者：郭詩詩

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