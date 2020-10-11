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【缺公德心】無視動物園區警告　遊客投餵膠袋取樂致大象誤吞下肚

休閒 13:05 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

雲南昆明動物園早前就有遊客無視園區禁令，違規以一個裝有蘋果的膠袋投餵大象，意外令大象誤吃膠袋。

內地剛剛過去的黃金周長假期，各地景點都出現大量人潮，內地遊客的不文明行為也因此時有發生。雲南昆明動物園早前就有遊客無視園區禁令，違規以一個裝有蘋果的膠袋投餵大象，意外令大象誤吃膠袋，事件令人憤慨。

綜合內地傳媒報道，有遊客被發現10月7日在昆明動物園遊遊覽時，竟無視園內「禁止投餵」的告示牌，將一個裝有蘋果的膠袋投進柵欄內餵飼大象。從事發片段可見，遊客本以為大象會把膠袋中的蘋果挑出來吃，沒想到牠卻直接把蘋果連膠袋全部吞下，引發周遭驚呼。

園方事後回應指這種事情常常發生，又指大象體型龐大，胃和腸子的容量也比較大。園方在發現大象誤食膠袋後，會在食物裡面加一些促進消化的藥物，大部分在第二天就會正常排出。

園方又指，涉事大象情況良好，且未造成園方損失，因此無法對丟膠袋的遊客進行罰款，但強調日後會加強管理。事件曝光後，不少網友紛紛批評，「這人不是蠢就是壞，你自己吃塑料袋試試」、「所有的節日、長假以後都改成動物、植物、古物的受難日得了」、「素質堪憂，丟臉」，還有人建議，「越來越多的遊客不遵守景區規則，呼籲盡快建立旅遊景區黑名單共享平台，對違規遊客根據情節輕重，限制他們進入全國景區一段時間，嚴重者終身！」

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責任編輯:羅嘉欣

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