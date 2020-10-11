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【新冠肺炎】政府於九龍城為泰裔提供檢測　市民讚設泰文解說感方便

社會 11:35 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

民政總署與樂善堂為九龍城區泰裔人士，安排一次性免費2019冠狀病毒病檢測服務。（陳國峰攝）

民政總署與樂善堂合作，昨日及今日（11日）於九龍城為泰裔人士安排自願的免費新冠肺炎檢測。今日為最後一日派發樣本瓶，市民反應不算熱烈，除10時前有約8人等候少數族裔支援服務中心開門派樽外，及後45分鐘均只有零星市民前來領取樣本瓶。

泰裔的黃小姐指，最近疫情開始反彈，雖然自己未到過高危地方，平日亦只是上班和留家，不太擔心受感染，但仍希望化驗一次「求個安心」。她又指，由於疫最近疫情反彈，家人特別購置了聲稱能消滅冠狀病毒的空氣淨化機在家，加強防疫。

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另一位泰裔街坊Malison則指，過去過去亦曾參加全民普及檢測，今次是第二次參加新冠肺炎檢查計劃。她表示，自己廣東話水平一般，上次雖能勉強理解指示，但今次計劃輔有泰文解說，令她感到安心方便。

街坊李小姐則稱，無意評論其他街坊的防疫意識，今次參加檢測只是「為自己著想」，抱安全至上的心態檢測。

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記者：陳梓蔚
 

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