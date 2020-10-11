  • 30°C
香港時間 : 20201011日 (週日) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帝苑群組】徐榮夫婦出席婚宴後即檢測 周家怡：合照時大家都沒戴口罩

娛樂 12:01 2020/10/11

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

徐榮麥明詩等都已作檢測。

前日（10月9日）尖東帝苑酒店因有3名員工確診新冠肺炎，酒店更要在當天下午前撤離住客。而恰巧於本月5日，一名TVB前公關在該酒店擺婚宴，因此不少現在或曾經的TVB藝人如麥明詩、徐榮、周家怡、黃德斌、趙希洛、田蕊妮、麥子樂等出席飲宴，因此恐爆娛圈飲宴群組。而多位藝人已先後前往做新冠肺炎檢測。

昨日多位有份出席飲宴的藝人如周家怡、麥明詩、趙希洛都已完成檢測，並在社交平台公布結果，其中周家怡、趙希洛、麥明詩、前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒結果都是呈陰性，並留言多謝大家關心。

【新冠肺炎】森美徐榮麥明詩周家怡曾到帝苑酒店　娛圈恐爆感染群組

周家怡檢測結果呈陰性。

正在拍新劇《兒科醫生》的周家怡，昨接受《東張西望》訪問，承認當日在帝苑飲宴時，一夥人大合照時都除下口罩，但拍照後便戴回，但也因擔心健康，故即時往檢測，並指日後會更注意防疫衛生。

趙希洛亦完成檢測。

另外，徐榮和何啟南亦為劇集《我家無難事》開工，為求安心，都表示會去做檢測。徐榮之前回覆傳媒指，會跟太太去做測試，並作自我隔離，跟小朋友分開食飯，不敢抱女兒，在家都會戴上口罩！

麥明詩昨日已去檢測。（取自IG）

徐榮森美急檢測

昨日徐榮夫婦在社交平台公布結果，留言：「我哋已經完成測試，結果陰性，我哋無事🙂多謝大家關心🙏🏻日後會加倍注意，希望人人都身體健康！」

此外，森美一家最近也曾到過該酒店用膳。他表示當其知道帝苑酒店有員工確診一事，已向酒店要進一步了解詳情：查明有否確診侍應招呼過他們，森美昨向《東張西望》表示，已經前往做深喉檢測，等待結果。

徐榮曾自我隔離不敢抱女兒。（取自IG）

早前森美父母亦曾上有確診者的郵輪，他笑言是不幸中亦有幸，經常跟病毒距離如此近，慶幸家人還是健康，並希望大家不要鬆懈。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】徐榮用心演繹每個大小角色　感謝太太持家有道送樓報答
17:32 2020/09/15
【反黑路人甲】徐榮用心演繹每個大小角色　感謝太太持家有道送樓報答
【新冠肺炎】施匡翹留院堅持不用藥引爭議　Zaina：衷心感謝所有醫護人員
10:29 2020/08/16
【新冠肺炎】施匡翹留院堅持不用藥引爭議　Zaina：衷心感謝所有醫護人員
【明星物業】麥明詩購「龍床盤」持貨一年即放售　十優港姐曾歷負資產變慳妹
10:58 2020/09/24
【明星物業】麥明詩購「龍床盤」持貨一年即放售　十優港姐曾歷負資產變慳妹
娛樂人物職業 徐榮 麥明詩 森美 趙希洛 周家怡 開心速遞 麥子樂 田蕊妮 黃德斌

最高瀏覽

【嫁女定賣女】新郎接新娘遞上1.8萬利是 外母嫌金額少黑面坐地起價：一分不能少
13:02 2020/10/10
【嫁女定賣女】新郎接新娘遞上1.8萬利是 外母嫌金額少黑面坐地起價：一分不能少
【鬥放閃】岑杏賢宣布嫁圈外男友　張寶兒騷與袁偉豪慶生照晒恩愛
12:41 2020/10/10
【鬥放閃】岑杏賢宣布嫁圈外男友　張寶兒騷與袁偉豪慶生照晒恩愛
【卵巢癌】六大卵巢癌隱藏病徵難發覺　有患者跑步減肥不果卻發現患癌致肚積水
18:36 2020/10/08
【卵巢癌】六大卵巢癌隱藏病徵難發覺　有患者跑步減肥不果卻發現患癌致肚積水