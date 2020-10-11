【帝苑群組】徐榮夫婦出席婚宴後即檢測 周家怡：合照時大家都沒戴口罩

▲ 徐榮麥明詩等都已作檢測。

前日（10月9日）尖東帝苑酒店因有3名員工確診新冠肺炎，酒店更要在當天下午前撤離住客。而恰巧於本月5日，一名TVB前公關在該酒店擺婚宴，因此不少現在或曾經的TVB藝人如麥明詩、徐榮、周家怡、黃德斌、趙希洛、田蕊妮、麥子樂等出席飲宴，因此恐爆娛圈飲宴群組。而多位藝人已先後前往做新冠肺炎檢測。

昨日多位有份出席飲宴的藝人如周家怡、麥明詩、趙希洛都已完成檢測，並在社交平台公布結果，其中周家怡、趙希洛、麥明詩、前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒結果都是呈陰性，並留言多謝大家關心。

【新冠肺炎】森美徐榮麥明詩周家怡曾到帝苑酒店 娛圈恐爆感染群組

▲ 周家怡檢測結果呈陰性。

正在拍新劇《兒科醫生》的周家怡，昨接受《東張西望》訪問，承認當日在帝苑飲宴時，一夥人大合照時都除下口罩，但拍照後便戴回，但也因擔心健康，故即時往檢測，並指日後會更注意防疫衛生。

▲ 趙希洛亦完成檢測。

另外，徐榮和何啟南亦為劇集《我家無難事》開工，為求安心，都表示會去做檢測。徐榮之前回覆傳媒指，會跟太太去做測試，並作自我隔離，跟小朋友分開食飯，不敢抱女兒，在家都會戴上口罩！

▲ 麥明詩昨日已去檢測。（取自IG）

徐榮森美急檢測

昨日徐榮夫婦在社交平台公布結果，留言：「我哋已經完成測試，結果陰性，我哋無事🙂多謝大家關心🙏🏻日後會加倍注意，希望人人都身體健康！」

此外，森美一家最近也曾到過該酒店用膳。他表示當其知道帝苑酒店有員工確診一事，已向酒店要進一步了解詳情：查明有否確診侍應招呼過他們，森美昨向《東張西望》表示，已經前往做深喉檢測，等待結果。

▲ 徐榮曾自我隔離不敢抱女兒。（取自IG）

早前森美父母亦曾上有確診者的郵輪，他笑言是不幸中亦有幸，經常跟病毒距離如此近，慶幸家人還是健康，並希望大家不要鬆懈。