【女性健康】衛生巾棉條遺留體內5日 女子腹痛發燒一度昏迷：差點要了我的命

▲ 女子將衛生巾棉條遺留在體內5天險死。

女性若不勤換衛生用品，若感染細菌，後果會很嚴重。英國24歲年輕女子，酒醉後忘記把衛生巾棉條取出長達5天，直到下體出現異味，而且出現腹痛、發燒等症狀，她才醒起並用手取出，但棉條早已變成黑色，醫生後來診斷出是中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS），女子險些喪命。

衛生棉條為圓柱狀衛生用品，讓女性來經時置入陰道吸收經血。英國《每日郵報》報道，事發去年9月，24歲女子Amy與男友外出用餐並飲酒，她到廁所更換棉條時疑因醉酒，發現棉條上的線不見了，她當時誤以為自己已經拔出，因此再塞入一根新的棉條。

雖然其後幾天月經期仍如常更換，但卻一直忘記了還有根 棉條再體內，直到第5天時聞到下體飄出濃濃腐臭味，即使洗澡多次仍無法掩蓋，她趕緊檢查竟發現有異物，才驚覺體內還遺留一根棉條，花了半小時忍痛將棉條取出時，發現已經變成黑色，非常嘔心。

她原本以為將遺留在體內5日的棉條取出便對身體沒有影響，豈料卻陸續出現腹痛、發高燒至40度，甚至嘔吐等不適症狀，她其後到醫院求醫，醫生診斷為中毒性休克症候群。

她憶述，自己留醫期間時而清醒、時而昏迷，幸好住院7日後身體狀況轉好成功出院。事情發生至今一年，她指雖然經期嚴重不規律，但她也成功懷孕，她不禁感嘆：

不敢相信棉條差點要了我的命，請大家小心使用它。

自理能力低不要用衛生棉條

TOPick曾就TSS的個案訪問過婦產科醫生莫漪薇，她表示因衛生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌：

陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衛生巾放置體外使用，風險較衛生棉條低。

莫醫生更建議，自理能力較低的人士不要使用衛生棉條，以免忘記替換，令棉條放置體內的時間過長，增加患TSS的風險。

責任編輯：王明芳