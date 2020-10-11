【新冠肺炎】陳茂波指本港需建立迅速處理群組爆發應變機制　包括提供大規模檢測

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本港疫情持續反覆，財政司司長陳茂波表示，本港要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，包括提供大規模且徹底的檢測，而內地推出的「健康碼」亦可恢復生活出行與經濟活動。

陳茂波今日（11日）發表最新網誌指，新冠肺炎疫情在全球蔓延，形勢反覆，最近再出現新一波高峰，而香港目前面對的問題是如何避免陷入再爆疫的困局。他認為要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括提供大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行的便捷，也讓經濟活動可繼續運作，早前有超過170萬名市民參與的社區普及檢測計劃，提供了寶貴的經驗，有助建構適合本港情況的應變機制。

他指出，經過大半年的疫情，各地也開始接受應對新冠病毒傳播所需要的措施，包括民眾需要佩戴口罩以防飛沫傳播、保持社交距離甚至更嚴厲的居家避疫等，惟有關措施亦不足以中斷社區中隱形的傳播鏈，令到難以斷尾。

陳茂波提到內地已連續一個多月沒有本土新個案，其做法是透過大規模、指定範圍的全民檢測，找出有病徵或無病徵的感染者，有效截斷傳播鏈，加上內地推出「健康碼」，透過一套風險評估及識別機制，讓確定沒感染的人能在安全圈內出行及生活，亦即創造有效防疫的空間，讓曾做檢測確定沒感染的組群，能最大程度恢復生活出行與經濟活動。

他指出，「一放鬆就反彈，一反彈就收緊」的惡性循環並不理想，因為長此下去真正的經濟復蘇便無從談起。而內地的經驗正好反映，透過大規模的全面檢測、配合遇上小型爆發時的迅速圍堵策略，加上根據檢測結果的綜合風險識別標籤，便能在風險相對可控的最短時間內，創造讓市民安全出行與生活，以及企業正常營運的最大空間。

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責任編輯：郭詩詩