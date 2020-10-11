【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡

▲ 一名小六女生因未做完功課被家長責罵，一時想不開走上絕路，有目擊者拍下最後的畫面。

學生功課壓力沉重，家長必須從旁輔導，以免釀成憾事。廣西一名年逾10歲、就讀小六的女童，疑因不堪功課壓力未能完成功課，被老師及家長責備下，竟一時想不開走上26樓頂樓企圖輕生，有影片拍到女童雙手抓緊線纜懸吊半空，雙腳蹬在柱邊難以支撑，最後疑體力不支墮下身亡。

據內地《紅星新聞》報道，前日（9日），廣西平果市一名小六女生放學回家不久，突然走上大廈頂樓，翻過外牆企圖輕生。有現場人士拍下影片，可見女童僅用雙手抓住線纜，雙腳蹬在外牆柱邊，全身懸掛半空中。

女童曾萌生退意 惜為時已晚

期間，樓下不斷傳出淒厲的哭喊聲，令女童躊躇了一會，萌生退意，可惜為時已晚，女童疑因體力不支放手，從26樓直墮地下，當場已失去生命跡象，送醫後回天乏術。

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事發後屋苑多名業主透露，女童就讀小六，當日老師曾致電家長告知，女童未完成國慶連假期間的功課，女童放學回家後遭家長責罵，才憤而走上絕路。《紅星新聞》之後向接近警方人士查詢，證實了以上說法。

警方指出，案發後已第一時間趕到現場了解情況；而平果市教育局人員表示，警方已召集學校和家長作溝通、問話，惟具體原因仍在調查中。

網民︰現今小孩太脆弱

網民認為現今的小學生功課太多，但抗壓能力低，「現在小孩子真是太脆弱了」、「真的有點玻璃心」，家長有責任「好好教育孩子」，輔導功課之餘，亦需培養孩子的抗壓能力。

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責任編輯︰林綺玲