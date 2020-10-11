【傷害動物】強捉野生牛牛抓牛角打卡　港男行山客囂稱：老友點玩都得

▲ 本港有行山客近日就為了「打卡」，竟強捉野生牛牛的牛角拍照，行為被網民炮轟。

又到秋高氣爽的日子，不少人都會前往行山呼吸一下新鮮空氣，但在行山的同時則要切記不要打擾到野生動物的作息。本港有行山客近日就為了「打卡」，竟強捉野生牛牛的牛角拍照，行為被網民炮轟。

從網上圖片可見，一名身穿藍色上衣的行山客，在山上雙手緊捉一隻野生牛牛的牛角，還一臉得意的堆起笑臉對着鏡頭「打卡」，並不對自己的行為感到有問題，他並在照片附文指：「切勿模仿！老友點玩都得」，惟帖文曝光後即引來大批網民批評。

不少網民批評他的行為「影衰晒行山人士」、「牛角被這樣拉扯恐會折斷」，並有網民指出：「萬一牛牛因此發惡反抗令他受傷，到時牛牛恐會無辜被人道毀滅」、「大自然唔只屬於人類，其他生命都應該受到尊重」。

據漁農自然護理署表示，遊人在山上遇見黃牛或水牛時，大部分時候都可以無需理會牠們。牛隻一般在不被騷擾的情怳下，並不會對人造成威脅。由於牛隻屬體型龐大的動物，因此牠們總會有一定的危險性，並請勿向牛隻做出突如其來的動作或發出噪音、切勿觸摸、接近或餵飼牛隻。

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責任編輯:羅嘉欣