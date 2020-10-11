【保就業計劃】超市現金券只限社福機構會員領取　政黨收逾百求助促超市放寬條件

▲ 民建聯收到逾百宗就超市現金券的求助，指社福機構只派券予會員。（徐紹軒攝）

第二期「保就業」計劃要求大型超市在9至11月補貼期內回饋弱勢社群，其中百佳將經社福機構送出逾20萬張價值200元現金券，總值4000萬元。有政黨指收到逾100個求助，社福機構只會向會員派現金券，令非會員吃閉門羹，要求超市放寬資格。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，最近兩週收到逾100個街坊求助，指不清楚如何申請超市現金券，又反映社福機構稱只派券予會員或服務使用者。

九龍城區議員林德成說，民建聯在9月30日至10月8日期間，致電27間百佳指定的社福機構查詢，大部分都表示中心會員或現有個案才可申請現金券，即使可即場入會，亦不保證能夠派予，部分更稱只有數十張券不夠派。

▲ 琴姐（左）指自己非社福機構會員，丈夫失業後一家四口失經濟支柱，希望獲支援；李生（中）則指機構稱要先交20元入會且未必有券，批評不公。（徐紹軒攝）

65歲的深水埗居民李生稱，服務他居住區域的機構非百佳指定，他曾為朋友和街坊到深水埗內其他機構查詢，惟職員指需繳交20元入會，且未必有得派，認為「好唔公平」。

家住深水埗的家庭主婦琴姐指，一家四口靠任職廚師的丈夫養活，疫情前月入2.4萬元，但他在7月失業，頓失支柱，惟家庭非有關社福機構會員，不能受惠。

鄭泳舜批評「保就業」計劃不應讓有盈利的超市申請，免誤花公帑，又認為回饋計劃不理想，促超市將回饋金額增至補貼的8成，並放寬條件至低收入家庭；若政府推第三期計劃，應按經濟數據設限，不予收入逆市上升的行業申請。

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記者：徐紹軒