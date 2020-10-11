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【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活

娛樂 13:52 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

前無綫（TVB）新聞主播柳俊江涉上月初與一名男子打鬥被捕，隨後再傳出柳爺與結婚十年的太太雷康怡感情生變、處於分居狀態。雖然二人至今未有對此田應，不過柳俊江今日在個人社交平台，忽然寫下感性留言，疑似暗示結跟跟太太的十年婚姻。

現年39歲的傳媒人「柳爺」柳俊江，上月9日在觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕。據悉當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳，柳俊江突然出現，並與該名25歲的無業男子發生爭執繼而動武。

柳俊江跟太太結婚十年。

之後柳俊江已就事件道歉，及後又傳出柳爺與結婚十年的太太鬧婚變，二人更處於分居狀態，當時柳爺的社交網站刪掉大部份與太太的舊合照，二人在instagram又互相取消關注。柳太則未理謠言繼續與男友人聚會，其後柳爺已指對方為他們認識的男友人。

柳爺IG近日只有跟子女的遊樂照。（取自IG）

全刪跟太太合照

昨日深夜，柳俊江被發現在其個人帳戶發文，寫下一段疑是離婚宣言的留言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」

當中強調過去十多年如像發夢，以後要為自己而活，便似有所指，不過，柳俊江至今未就發言回應或解畫。

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另外，柳俊江的官方IG內，已盡刪跟太太過往多年的恩愛合照，日前只有他帶同子女去沙游水及觀星的照片，並留言：「Perfect Day。」

至於柳太雷康怡，亦被發現已緊隨刪掉九成跟柳俊江的合照，或暗示二人現時不再是朋友。

曾走過不少風雨。（取自IG）

事實柳爺早前已在社交平台換上金髮新造型跑步，更留言表示：「Life goes on」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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