【新冠肺炎】崔俊明預料本港需7000名醫護負責接種疫苗　學會冀政府吸納藥劑師應付需求

▲ 學會預計未來接種疫苗的人手需求將有所增加。(曾耀輝攝)

港大醫學院藥理及藥劑學系最近聯同香港醫院藥劑師學會、香港旅遊醫學會合辦「香港藥劑師疫苗接種培訓途徑與計劃」，希望培訓本港藥劑師接種疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明預計，明年中起本港會有約260萬人接種新冠疫苗，估計需要逾7,000名醫護人手應付龐大需求，建議政府納入受培訓的藥劑師加入接種。

▲ 港大醫學院藥理及藥劑學系最近聯同香港醫院藥劑師學會、香港旅遊醫學會合辦「香港藥劑師疫苗接種培訓途徑與計劃」。(曾耀輝攝)

計劃至今有過百名註冊藥劑師完成培訓並通過審核考試，期望在通過臨床實習並取得資歷證書後，能投入疫苗接種服務。崔俊明期望計劃能吸納至少800名藥劑師參與，以便日後有充足人手接種疫苗。他預料，新冠疫苗面世後，需要大量醫護人手負責接種，但現時本港2所大學的藥劑學系課程，不包括注射藥物相關訓練。

港大醫學院藥理及藥劑學系講師朱幗珮表示，全球有21國家包括英、美授權藥劑師提供疫苗接種服務，而當地流感疫苗接種率亦有明顯上升，認為有助減輕公營醫療負擔。

▲ 學會建議政府讓受培訓的藥劑師參與疫苗接種。(曾耀輝攝)

學會建議政府倣效外國做法，讓受認可訓練的藥劑師參與疫苗接種計劃中，擴大藥劑師在基層醫療的角色，已就此向政府提交2020年施政報告意見書。

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記者：蘇文軒