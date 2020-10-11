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【新冠肺炎】今日新增7確診4本地個案　連續兩日無源頭不明個案

社會 14:03 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

本港今日沒有不明源頭個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（11日）新增7宗確診個案，當中包括3宗輸入個案，以及4宗與之前個案相關的個案，鑑於今日沒有本地不明源頭感染，故當局下午不會設疫情記者會。

新增的本地個案分別為：

第5179宗：52歲男士，為葵涌國寶之家群組，與本地個案有流行病學關連

第5180宗：52歲男士，為葵涌國寶之家群組，與本地個案有流行病學關連

第5181宗：76歲女士，與本地個案有流行病學關連

第5183宗：24歲女士，與本地個案有流行病學關連

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）表示，本港過去未有連續14日以上出現零本地確診個案，相信本港仍處於第三波疫情，若高危點失控，冬天隨時有過萬人染疫，並有過千人死亡，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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