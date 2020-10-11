【教師遭釘牌】楊潤雄指教師若涉違國安法　會轉介至執法機構處理

▲ 楊潤雄表示，若教師涉嫌違犯國安法，會轉介至執法機構處理。（資料圖片）

教育局以嚴重專業失德為由，取消一名教師註冊，指該名小學教師設計的教案、教材及工作紙涉及「有計劃地散播『港獨』信息」。教育局局長楊潤雄表示，當局在做此決定時並無政治考慮，又指目前仍未有具體落實方案處理有關《港區國安法》的投訴，若涉及任何違法情況，會轉介至執法機構處理。

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楊潤雄今（11日）早接受電視節目訪問時指，過去一年，社會事件後或是疫情間，對社會及教育界來說都是一個震盪，如社會事件逼到入校園，部分人士被鼓吹做出政治表態的活動，例如「人鏈」、「派單張」等都對學界來說是有頗大影響，而今次的事件亦可能是由這方延伸出來。

他又強調絕大部分的的老師都有做好自己的工作，而教育局就是要把關及做好監管的工作，所以當局要把「害群之馬」，即有問題的老師「抽出來」。他指出，由去年6月至8月至今，共收到247宗教師有關的投訴，當局已處理203宗，其餘投訴正在處理。

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他指出，根據局方調查，該名教師負責的教案及教材編排，引導學生接觸「港獨」思想，又看不到內容提及「港獨」基於憲制基礎等是不可行的結論；強調在港獨這類大事上，最重要是講出港獨不可行。至於以後的課堂是否觸及港獨議題，他則指出校方在教學上最後必須要達致港獨不可行的結論，讓同學理解及接受。

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有部分聲音指「釘牌」的做法是過嚴，楊潤雄指出，當局在做這個決定時並沒有政治考慮，秘書長是根據法例而作出決定，並非以懲罰的角度，強調法例是保障學生，在合適的人的教導下帶動學生成長。

至於會否參考其他行業分階段「釘牌」的做法，他指局方在法例上並無相關權力，目前正總結經驗；對於有人提出扣薪、增薪點等懲罰建議，局方要考慮不同處理方法帶來的後果；若被取消註冊的教師希望再註冊，局方會充份考慮各因素。

被問到如何處理觸及《港區國安法》的投訴個案，楊潤雄表示，目前仍未有具體落實方案，但原則是若涉及任何違法情況，會轉介至執法機構，局方亦會繼續調查，並諮詢保安局意見，認為調查專業操守與犯法並無抵觸。他又指，局方過往處理涉及違法的專業操守案件，會待法庭完成程序才處理。

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記者：郭詩詩