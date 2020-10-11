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尖沙咀酒吧命案警方再拘捕兩名男子　涉嫌謀殺及傷人明日提堂

社會 16:05 2020/10/11

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涉案的尖沙咀柯士甸道樓上酒吧。

尖沙咀一間樓上酒吧日前發生謀殺及傷人案，造成1死3傷，警方昨日(10日)在拘捕多2名懷疑涉案、有黑社會背景的男子，案件至今累計4人被捕。

警方今早將其中一名疑犯帶到案發地點重組案情，西九龍總區刑事（行動）組警司陳子良表示，2名昨日被捕的男子均有黑社會背景，事發時在現場，而案中施襲者眾，警方已鎖定涉案人士的身份，拘捕行動將繼續。初步調查顯示，兩批有黑幫背景人士上周二(6日)凌晨在柯士甸道一間酒吧打鬥，當時酒吧已關門，事件與酒吧要限時關閉無關，疑有人因肢體碰撞問題起爭執，演變成約30人的打鬥，互以酒樽、鐵櫈及膠尺等硬物施襲。警方接報到場發現4名酒吧職員受傷，其中36歲男子搶救後不治。

該2名分別23及29歲的本地男子，昨日在沙田被捕，將被控謀殺及傷人罪，明日(12日)在九龍城裁判法院提堂。連同警方於事發後當晚分別於將軍澳及九龍城區，拘捕一名40歲男子及25歲外籍女子，案件累計4人被捕。

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責任編輯：蘇文軒

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