【喜劇之王】于文鳳下月上庭追討星爺7千萬佣金 傳周星馳公司再捲財務糾紛

▲ 周星馳一舉一動仍受注目。

星爺周星馳作為「喜劇之王」，至今一舉一動仍受不少注目。投資有道的周星馳，早前曾把持有的山頂天比高豪宅加按，便惹來市場關注。日前有報導指周星馳在疫情下，新片《美人魚2》暫未有上映日期，而有份在星爺公司投資的金主，傳向星爺追債款至少2億港元。

星爺近年專注在導演方向發展，過去執導的《西遊》及《美人魚》均在內地票房大破紀錄，不少投資方都渴望跟星爺合作，有報導指2016年時，有投資者入股約13.3億港元予星爺公司，盛傳簽下「對賭協議」，要求4年內要公司獲利10.4億元。

▲ 周星馳一舉一動仍注目。（經濟日報圖片）

被指涉「對賭協議」

而根據過後三年業績都能達標，共獲利6.7億元，不過今年因為受疫情影響，電影業及戲院生意大受重創，有指今年公司業績未能達到預期目標，並且距離最初承諾的總收益尚欠2億元，因雙方協議期已過，因此有傳投資方向星爺方面追討欠款，業界估計可能要求星爺出錢回購股份。

另一方面，周星馳的前女友于文鳳，較早前曾為向周星馳因財務糾紛，而鬧上法庭。有指二人交後期間，于文鳳會為周星馳投資房地產，而對方也會付上佣金。

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▲ 周星馳《美人魚2》尚未有正式上映日期。

于文鳯追討7千萬佣金

可是有指二人分手後，于文鳳指周星馳尚有一筆港幣7000萬元的佣金未付清，並聲稱只拿到1000萬元，所以早在2012年便因此興訟告上法院，而案件已排期於11月高等法院開庭。

報導指于文鳳時現男友為擁家族資產百億元的廖創興銀行後人廖堯城，今次案件據知得對方撐腰，因此相信會鬧上一段時間。

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星爺周星馳除了是喜劇之王，更手持電影製作上市公司比高集團，更是圈中有名的炒樓王，投資眼光獨到，曾於2004年以2.1億購入尖沙咀加連威老道一個地舖，於六年後以3.2億轉售，狂賺1.1億元港幣。

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▲ 持有太平山普樂道的天價豪宅。（經濟日報圖片）

今年6月，周星馳曾把位於太平山普樂道的天價豪宅再度承按套現，但沒有回應所為原因，當時便傳星爺大把現金套現，以備戰疫情下公司受到的挑戰。