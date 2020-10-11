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【驚心動魄】新婚滑浪選手被大白鯊尾隨 幸獲航拍機發出警告逃出鯊口【有片】

休閒 15:39 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Matt幸運逃出鯊口。

曾獲世界衝浪聯賽冠軍的澳洲滑浪選手，10月7日在新南威爾士省海域滑浪時，被一條大約長1.5米的大白鯊近距離尾隨身後，滑浪選手卻懵然不知，幸好當地有非牟利組織衝浪救生隊透過航拍機發現危險，發出蜂鳴警告聲提醒，滑浪選手最終逃出鯊口。

綜合澳洲傳媒報道，現年32歲的Matt Wilkinson是澳洲知名的滑浪選手，曾獲世界衝浪聯賽冠軍，他剛剛在10月3日結婚。事發10月7日，Matt在新南威爾士省巴利納的夏普斯海灘（Sharpes Beach）滑浪，卻險成大白鯊午餐。

他憶述，他獨自在滑浪板上划行之際，突然聽到航拍機的蜂鳴警告。雖然他當時在海上只聽到水花四濺的聲音，未有發現任何異樣，但聽到航拍機的蜂鳴警告後，仍然不假思索立即返回岸上，當他事後看到救生員展示航拍機拍得片段後，也大受驚嚇。

從航拍機拍攝到的片段可見，一條大約長1.5米的大白鯊，緊隨在Matt的滑浪板，沿路不斷尾隨仿佛在尋找時機要咬他的腿，不知道是否Matt的腿部動作，還是被航拍機蜂鳴警告聲嚇退，大白鯊最後放棄進一步行動並游走。

非政府組織新南威爾士衝浪救生組織（Surf Life Saving NSW）每天會以航拍機監視鯊魚蹤迹，成功救回Matt的性命，而涉事海灘事發後關閉一天。

責任編輯：王明芳

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