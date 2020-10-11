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【新冠肺炎】美國多地水貂養殖場爆疫情　逾萬隻水貂疑被人類傳染死亡

健康 16:52 2020/10/11

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美國猶他州、威斯康星州和密歇根州的相關部門日前相繼證實，當地水貂養殖場暴發新冠疫情，已有超過1萬隻水貂死亡。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國的確診人數已接近800萬，死亡個案約22萬宗。當中，美國猶他州、威斯康星州和密歇根州的相關部門日前相繼證實，當地水貂養殖場暴發新冠疫情，已有超過1萬隻水貂死亡。

猶他州半個月內逾8000隻水貂染疫亡

綜合美媒報道，猶他州3個縣的9家水貂養殖場近來暴發新冠疫情，僅過去半個月就有至少8000多隻水貂因此死亡。威斯康星州和密歇根州農業部門也先後證實，當地養殖場的水貂亦有出現感染新冠病毒的情況。

當中，威斯康辛州農業、貿易和消費者保護部發言人霍夫曼（Kevin Hoffman）也表示，當地的水貂養殖場亦有至少2000隻水貂因感染新冠肺炎病毒而死亡，當局已下令隔離農場，任何動物或產品都不可離開農場。

同場加映，新冠病毒的存活時間：

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估計被人類傳染

據這三個州的衞生防疫部門表示，這些水貂很可能是被養殖場工人傳染，但目前沒有水貂可將新冠病毒傳染給人類的科學依據。農業部表示，美國水貂被確診最早案例是今年8月14日在猶他州被發現，當地衞生防疫部門將水貂養殖場隔離，未進行大規模撲殺。

據數據顯示，美國境內有245家水貂養殖場，分布在22個州，其中威斯康星州和猶他州是水貂養殖產業規模最大的兩個州。除美國外丹麥、荷蘭和西班牙等早前都有養殖場的水貂大規模爆發疫情的情況。

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責任編輯:羅嘉欣

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