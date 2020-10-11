【枉為人母】帶口音惡媽當街掌摑女兒罵「ABC都未學識」　正義港女喝停︰唔識教唔好生

▲ 深水埗日前一名女童企定定被媽媽打罵掌摑。

父母教導子女要有耐性，否則適得其反。近日有港女目擊一名帶口音的媽媽，當街掌摑年約7、8歲的女兒，邊摑邊鬧︰「連ABC都未學識！」相信媽媽不滿女兒學習英文的進度而勞氣，港女看不過眼上前阻止，媽媽惟有帶女火速離開，港女無奈表示，難以想像閂埋門的暴力情況。

該名港女在facebook專頁《生仔要考牌系列》投稿表示，日前傍晚與男友路經深水埗大南街，見到一名帶口音的媽媽當街掌摑年約7、8歲的女兒，「十幾步距離都聽到啪啪聲咁大力」。

女兒企定不作聲任媽媽打罵

港女聽到該媽媽疑為學習英文的問題大動肝火，「到宜家連ABC都未學識呀！」女兒全程沒有出聲，只是企定定任由媽媽打罵。港女上前喝停該媽媽︰

教女就返屋企教啦……咩事呀……唔識教就唔好生啦……

▲ 女童企定定被打，全程默不作聲。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

媽媽無視，仍繼續向女兒破口大罵，港女忍不住行返轉頭問受害女童：「妹妹，你有冇嘢要幫手呀？」並指責媽媽太過份，警告她正在虐兒，可以報警，媽媽聞言轉身離開，邊走邊說︰「你咪報囉！」女童則默默跟上。

港女後悔沒有拍片留證據

由於港女心底害怕，最後沒有追上去、沒有報警，只大叫不要再打女兒，「你冇資格打個囡呀！」事後她發現有幾位港人及南亞裔人士目擊，均異口同聲表示媽媽太過份，無奈表示︰「始終係佢呀媽，好難管佢點教女。」港女事後感到難過，後悔沒有拍下影片留下證據。

幻想吓閂埋門個老母會再暴力幾多？

雖然港女未能幫到女童免受媽媽打罵，但希望女童記得一名陌生姐姐曾為她出頭，並期望大眾不要對暴力麻木。

網民倡問孩子及學校名稱作跟進

網民讚揚港女沒有袖手旁觀，「亦做咗一個好好嘅示範，就係見到有虐兒情況要出聲，唔好視而不見！」並提醒她要先顧及自身安全。不過，有人認為港女的行爲反而令女童更危險，擔心返屋企會被虐待得更慘。

有人建議，大家見到類似情況，可以加句︰「佢敢喺屋企打你番學校同老師講」，或者當場詢問孩子的名字、學校及班別，以教導他們遇上家暴問題，可告訴值得信任的老師或社工，「可能咁就救咗個小朋友一命㗎！」

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責任編輯︰林綺玲