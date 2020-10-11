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【保就業】百佳超巿推大抽獎 稱市民毋須消費亦可參與贏取32萬份獎品【附攻略】

休閒 15:49 2020/10/11

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

百佳推大抽獎。

百佳超市宣布「誠心賞你」大抽獎，獎品共有32萬份，包括100元百佳超市現金獎，頭獎得獎者更可以1分鐘免費掃貨。抽獎毋須身份證登記，更加不設年齡限制，只要憑香港手提電話號碼、出生月份及日期登記抽奬。

百佳表示，「誠心賞你」大抽獎毋須身份證登記，毋須消費，而且不設年齡限制，只要有有效香港手提電話號碼、出生月份及日期便可以參與，變相即使是小童也可以參加抽獎活動。

抽獎時間： 

參加者須於2020年10月12日下午1時正至2020年10月18日晚上11時59分59秒前完成登記。

如何登記？

2.參加者需要憑具有語音及手提電話短訊(SMS)功能的有效香港手提電話號碼、出生月份及日期於百佳超級市場活動網站或致電活動熱線 3699- 8822 (共300條線) 登記，即可參加抽獎。

獎品分佈

是次抽獎的獎品共有32萬份，包括100元百佳現金券，頭獎更可參與1分鐘免費掃貨。


頭奬: $100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨 (共10名)

二奬: $100百佳現金券及 獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名)

全城奬: $100百佳現金券(共316,990名)

責任編輯：鄺嫻

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