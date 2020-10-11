【保就業計劃】羅致光料第二期近16萬僱主獲補貼　較第一期15萬多

▲ 勞福局局長羅致光估計，最終可在第二期「保就業」計劃獲批補貼的僱主有近16萬，較第一期15萬多。（資料圖片）

政府第二期「保就業」計劃收到15.8萬名僱主申請，較第一期16.9萬名為少。勞福局局長羅致光表示，計劃裁員的僱主數目，並不可以單從申請的僱主數目的變化推算出來，又指第二期有3000名僱主漏交申請，估計最終可在第二期獲批補貼的僱主有近16萬，較第一期15萬多。

羅致光在網誌稱，坊間不少評論認為申請人數減少，反映多了僱主計劃裁員，以及「受補貼的僱主」會減少，但他反駁，計劃裁員的僱主數目，並不可以單從申請的僱主數目的變化推算出來。

羅致光指，雖然第二期審批還未完成，但第二期受補貼的僱主的數目應較第一期為多，補貼總額亦大有可能超過第一期。他解釋，第二期「保就業」計劃共收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主，料絕大部分都會符合第二期的資格；而餘下的1.5萬名僱主，依第一期的申請成功率推算，最少都會有1.3萬名符合資格。

此外，政府收到逾3000名第一期獲批補貼的僱主因誤會自動會獲得第二期補貼而無申請，會酌情按守則和程序處理。羅致光總結，第二期最終符合資格的僱主總數可能介乎15.6萬至16萬名之間，亦即是高過第一期獲批的15萬名。

對於外界批評「保就業」計劃不夠精準，羅致光回應，由於疫情來勢洶洶，計劃設計必需「簡、快、省」，否則出台時，已為時已晚。他續指，計劃在4月復活節假期中構思，第一期申請在5月底開始，6月中申請期完結前已開始陸續為15萬名僱主發放補貼，而計劃第二期於9月13日申請期完結後3天已通知第一批20 000名僱主獲批工資補貼，而現時已完成處理近8成僱主的申請。

羅致光提到，去年財政預算案建議撥款200億元以購置多項社會福利服務處所，立法會財委會於今年6月批出撥款，社署已完成跟進並在上月底公開邀請業主放盤，當完成購置第一批處所後，政府會盡快公布細節。

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記者：徐紹軒