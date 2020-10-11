【公務員宣誓】聶德權澄清　公務員違誓不一定有推翻政府的意圖

▲ 公務員事務局長聶德權今（11日）在其社交網站澄清，公務員違誓不一定有推翻政府的意圖。（資料圖片）

公務員事務局長聶德權今（11日）在其社交網站澄清，昨日在電台有關公務員違反誓言的言論，意思是指若公務員不接受「一國兩制」，不承認香港特區是中華人民共和國的一部分，甚至認為需要推翻中央和香港特別行政區政府，這些是違反誓言的表現，「而非一些報道所指，違反誓言或有推翻政府的意圖。」

聶德權指出，公務員是特區政府的骨幹，在政策醞釀及修訂過程中，有責任給予意見和分析。但當政府有政策決定時，他稱，公務員要尊重機制，做好解釋、落實和宣傳政策的工作，強調個人想法或政治理念不應影響工作，也不應公開表達不滿或唱反調。

聶德權昨日（10日）出席電台節目時表示，政府將於下星期一向各部門發通告，要求今年7月1日起新入職的公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠特區，又稱公務員違反誓言是很嚴重的事。他於社交網站引述其昨在電台的言論指，「違反誓言是一件很嚴重的事，門檻相當高，如果不擁護基本法，不效忠香港特別行政區，意思是否你不支持一國兩制，甚至對於香港作為國家一部分都不認同，或完全不接受這個政府，或想推翻現有政府的意圖，是一個這樣的層面。」

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責任編輯︰尹櫻霖