【新冠肺炎】油麻地、啟德檢測中心明起運作　陳肇始：灣仔檢測中心昨逾500採樣市民均呈陰性

▲ 油麻地及啟德檢測中心明日起運作。

因應本港疫情反彈，食衞局在4地區特設臨時檢測中心，冀揪出社區無病徵隱形患者；其中位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心今午1時開始運作，食物及衞生局局長陳肇始今午到場巡視後見記者，稱餘下兩個臨時檢測中心，分別於梁顯利油麻地社區中心及啟德社區會堂，明起開始投入運作。

▲ 陳肇始表示，昨率先開放的灣仔港灣道體育館檢測中心已為逾500人取樣，全部結果均呈陰性。（陳國峰攝）

政府今日起4區設臨時檢測中心 自覺有感染風險市民可免費檢測 【內附地址及流程】

陳肇始表示，昨率先開放的灣仔港灣道體育館檢測中心已為逾500人取樣，全部結果均呈陰性。至於港府與檢測公司「Prenetics」合作，前晚及昨晚分別到中環蘭桂坊及尖沙咀酒吧區設流動車輛派發樣本瓶，陳指，「以我理解，市民都是踴躍的，但未有任何結果，仍在處理中」。

至於今午1時開放的葵青臨時檢測中心，隨即人頭湧湧，陳肇始到場巡視後形容，「今日來採樣市民都是踴躍的」，並透露頭兩小時已逾270人完成採樣，「（過程）亦很小心，對於社交距離、排隊都做得好好」，呼籲市民明天繼續到場接受採樣。

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陳又提醒，現時疫情有反彈，社區有隱形傳播鏈，市民應繼續保持社交距離，如有病徵盡快求醫，並呼籲市民如無病徵但有擔心，明天可繼續到4間臨時檢測中心留樣本，又提醒明天起醫管局普通科門診將延長派樽時間。

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被問到港大微生物學系講座教授袁國勇今早於電台上批評，本港一直以來的病毒檢測方向和焦點不正確，如早前全民檢測有逾178萬名市民參與，惟只找到32名確診患者；陳肇始回應指，

所有檢測方向都要做，我明白袁教授所言，有輕徵的人我們一定要留意，其實除了在檢測中心，我們無論在私家醫生，醫管局所有普通科門診，市民如有徵狀，都會為其作測試，所以我們沒忽略到。而社區中臨時檢測中心都是非常重要的，因有高危群組或市民無病徵，如不用此方法便難以找出，所以盡量便利市民，故此方向是給我們掌握整體感染方向。

葵青臨時檢測中心今日開放時間為下午1時至晚上8時，明日起開放時間為上午8時到下午1時半、下午2時半至晚上8時半，暫定開放至本月14日，預計每日檢測量為1,000個樣本。

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記者：鄧凱文