港大工程團隊研發微型單層有機半導體　有助開發應用於精準醫療儀器

▲ 港大機械工程系副教授陳國樑研究團隊研發嶄新的單層有機半導體晶體管。(港大提供)

港大機械工程系團隊近日成功研發嶄新的「單層有機半導體晶體管（staggered structure monolayer OFETs）」，為未來縮小OFET體積的技術發展，奠定新基石，可有助應用在精準醫療上，有利先進醫療設備的研究發展，應用於人體内，用於追蹤大腦或神經元活動的感應器，以及作精準診斷如癲癇病等大腦相關疾病的前沿範疇。相關成果已於在學術期刊《先進材料》（Advanced Materials）發表，團隊已就成果申請美國專利。

場效應晶體管（Field-effect transistor, FET）是電子產品中用作控制電流的電子元件，用於集成電路、計算機的中央處理器、顯示器驅動組件等，是不少現代電子產品的核心組件；而有機場效應晶體管（Organic field-effect transistor, OFET）採用有機物料作為半導體給電流通道，與採用硅（Silicon）等物料的無機半導體相比，具備柔性的特質優勢，製造成本也低，大大提升其應用於新產品的潛力，例如可穿戴的電子設備、配合人體線條設計的健康監測儀，以及可捲曲的屏幕等。然而，目前要縮小OFET的體積難度甚高，限制更廣泛商業化應用的前景。現時市場上有些使用OFET的電子設備，無論在柔性或耐用方面都不理想，技術上仍處於早期階段。

由港大機械工程系副教授陳國樑帶領的工程團隊，成功研發的交錯結構單層OFET，能達至創紀錄的40Ω-cm低接觸電阻，與現時一般接觸電阻達1000 Ω-cm的傳統OFET相比，在相同的電流水平運行時，新OFET可減低接觸面的耗散功率達96％，大幅降低了系統所產生的廢熱，能解決目前藉縮小半導體以提升電子設備性能而不增加其體積，系統過熱這牽制半導體發展的關鍵老問題。陳國樑指，以研究為基礎有望把OFET的體積縮小至亞微米水平，拉近與無機FET的距離，而同時能發揮其有機特性的優勢，如果高柔性的OFET最後取得成功，很多傳統剛性電子設備，例如顯示器、電腦和手機，可以輕易改變形狀，捲曲折疊等，重量更輕，生產成本也低。

團隊目前正與港大醫學院的研究人員及香港城市大學的生物工程學者合作，將微型OFET整合至具柔性的電路中，並連接至聚合物微探針，再植入老鼠的腦部，以檢測其在各種外界刺激下的神經元活動。他們亦計劃將OFET與手術工具（例如導管）結合，再植入動物的腦部，直接感測其腦部活動，從而找出活動異常的準確位置。陳國樑解釋，「我們研發的OFET在神經元活動的信號偵測上有很好的訊噪比（訊號雜訊比），有機會捕捉到一些以往利用傳統電極偵測不到的微弱信號，帶來突破發展。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒