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工聯會促設失業援助金並容許個人申領失業綜援　民主黨要求再全民派一萬元

社會 16:21 2020/10/11

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工聯會要求政府設失業援助金，並容許失業人士以個人名義申領失業綜援。（工聯會提供圖片）

本港經濟正受疫情重創，行政長官林鄭月娥下周三（14日）公布新一份《施政報告》。工聯會今日（11日）要求政府設失業援助金，並容許失業人士以個人名義申領失業綜援；民主黨亦要求設失業援助金，並再向全民派1萬元。

工聯會權益委員會今早舉行記者會，鄧先生至今失業8個月，一直依靠積蓄渡日，曾嘗試申請綜援，但最終因一份保險，而超出申請綜援資產限額被拒。他認為自己只是暫時性失業，經濟回復正常自然能夠重新就業，現時只需要緊急支援渡過難關。工聯會權益委員會主任唐賡堯要求為失業人士和放無薪假的工人，推出失業/停工現金津貼，着手研究失業援助金以應對長期失業浪潮。

勞顧會勞方代表鄧家彪亦促請政府放寛申領失業綜援門檻，容許失業人士以個人名義申領失業綜援，並豁免失業者持有保險的「現金價值」計算在資產限額內。他又促請政府儘快履行取消強積金對沖承諾，落實推行。

工聯會亦希望政府提升僱員再培訓局持續性培訓津貼至9,000元及放寬報讀限額、增設第三期「特別・愛增值」計劃、以及設立「青年．愛增值」計劃等。

另外，民主黨副主席、立法會議員尹兆堅批評，保就業計劃只保老闆、不保打工仔，要求設立臨時失業援助金，支援因疫情而失業的港人，每月向他們發放9000元、為期半年。他重申，政府需要全民再回水一萬元，以解港人燃眉之急，又需要不分行業，向所有中小微企的實際經營者提供補貼。

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記者：徐紹軒

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