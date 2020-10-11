【愛心靚媽】梁詠琪協助回收廚餘弄熱飯餐 Gigi呼籲其他媽媽一齊當義工

▲ 梁詠琪到惜食堂做義工。

梁詠琪（Gigi）今年在疫情下有更多時間在家，可以常陪伴女兒Sofia，充滿善心的Gigi亦常做善事，早前舉行網上騷為建造業工人籌款，日前Gigi又到惜食堂做義工，她又呼籲其他媽媽們，如果想善用時間，也可以跟她一樣去做義工充實生活。

梁詠琪今日在社交平台發布做義工照，原來日前她於「惜食堂」當義工，協助回收仍可食用之剩餘食物的工序，並在廚房幫助洗菜煮飯，將廚餘變成營養均衡的熱飯餐，由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

▲ Gigi日前到惜食堂做口義工。（取自Facebook）

Gigi覺得此團體很有意義，她任義工之餘，也作出呼籲，留言：「如果有朋友想善用等接小朋友放學、或工餘的時間，可以考慮跟我一樣去做義工，例如一星期騰出幾個早上，協助惜食堂。平日為一家三四口準備膳食都需要不少功夫，何況惜食堂每天要準備這麼大量的膳食，可想而知人力的需求量龐大；閣下如有空檔時間，不妨加入義工行列，為社會上有需要人士出一分綿力。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事實近日Gigi因工作受疫情有不少延誤，她有更多空間陪伴家人，同時選擇做自己喜歡的事情，例如去報讀水墨畫、陶瓷和甜品班。

留家多了親子時光

之前梁詠琪又演出東華三院《LOVE actually LIVE actually》音樂會，她分享跟女兒在西班牙回港後，一直留在家中避炎，她指最重要跟小朋友安排節目如繪畫、跳舞、唱歌。

梁詠琪跟西班牙籍丈夫Sergio育有4歲女兒Sofia，幸福滿載。除了着重從生活學會三文四語外，Gigi和丈夫也喜歡透過故事繪本及電影等，給女兒適當的引導及啟發。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

梁詠琪覺得，最重要是在日常生活給女兒感受到無限量的愛與支持，讓她明白家庭永遠都是她最強的後盾。