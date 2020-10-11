【各有所屬】準新娘張寶兒籌備婚禮　袁偉豪向前度岑杏賢送祝福　

▲ 袁偉豪與張寶兒向岑杏賢送上祝福。

苗僑偉、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、連詩雅、何遠東、張寶兒等藝人今日出席TVB劇集《使徒行者3》宣傳，這也是袁偉豪公布成功求婚後，首次跟未婚妻張寶兒現身，Ben指正積極籌備婚事，又向舊愛岑杏賢同樣結婚送上祝福。

袁偉豪今日跟張寶兒同出席《使徒行者3》記者會，Ben跟張寶兒大方跟傳媒談婚事，Ben指去年9月求婚成功後，一直有計劃婚禮事宜，但因疫情關係，故至今還未能落實婚期日子。

▲ 袁偉豪與張寶兒一同出席《使徒行者3》記招。（東星圖片）

袁偉豪：今年應可簽紙

Ben亦感很無奈，惟有不再刻意，他指：「但簽紙就必須要做，沒理由欠住，我們會陸續安排，可能今年都可以，但要了解程序先，始終第一次結婚，有很多東西要學。

▲ 公布求婚成功後首度公開活動。（東星圖片）

Ben被問到跟寶兒是否已排期，他賣關叫傳媒去查查，因沒事能作隱瞞。

袁偉豪前度岑杏賢同於前日宣布結婚，之後袁偉豪跟未婚妻張寶兒慶祝生日，被跟舊愛岑杏賢鬥放閃，Ben指這是外間看法：「始終（寶兒、岑杏賢）生日只差一日，她又是舊愛，令事情變得巧合！」

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袁偉豪指知岑杏贀結婚，也有向她恭喜，而對方也有恭喜自己，他說：「大家看到彼此成長都開心。」

而張寶兒亦大方說：「在人生一齊行過同一條路，看到對方幸福開心，自己都會感到幸福。」

張寶兒與岑杏賢的生日只差一天，昨日袁偉豪昨日也特意為拍劇中的張寶兒送上生日驚喜，帶同蛋糕現身片場，張寶兒也指：「多謝這位不歸家的漢子跑來劇組和我慶生。」

而張寶兒另也貼出一系列與袁偉豪慶生的照片，並謝謝眾人對她的祝福。

岑杏賢首次與男友公開放閃

袁偉豪在張寶兒之前，曾與岑杏賢有一段為外界熟知的3年情，惜最終分手收場。

▲ 岑杏賢與者婚夫。（Instagram圖片）

不過，岑杏賢亦己遇上真命天子，她昨晚就在IG首次貼出與圈外男友的合照，一臉幸福。

岑杏賢於今年2月承認去年開始與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，二人去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。