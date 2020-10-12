【專訪】奪「科學突破獎」盧煜明視發明「留給世界的遺產」　形容香港處於發展科研最好時機

▲ 盧煜明指本港正處於最好的科研時機，形容「從未看過有這麼龐大的資源支持」。（陳靜儀攝）

若人有百歲壽命，你願意為花多少時間造福人群？這位港產科學家兼中大醫學院副院長盧煜明，不經不覺便投入了逾20年於一項研究，如今每年為全球千萬孕婦帶來「無創產檢」福音。視發明為「留給世界的遺產」，盧煜明冀將這份使命延續，於本港正值最理想的科研時機中，發掘下一代繼承人。

盧煜明於1997年回流香港，因與太太均視香港為家，冀在港培育下一代繼承人，詳情請看：【下一頁】

沒有想像中的嚴肅拘謹，盧煜明穿起筆挺深色西裝，配有卡通圖案的紛紅色領帶；時而眉飛色舞分享兒時打架趣事，時而深思熟慮提到科學家的哲學︰

作為科學家，其實是想發現或發明一些事，留下遺產給下一代。

然而，盧煜明多次提到「科研無保證成功」，因科研之路「不像某一些工作，每天上班，做足10年慢慢就保證有某個成就」，所以做科研的人要「好勇敢」。的確，人生有多少個廿年？事後回想，盧煜明依然眼神堅定表示從未想過放棄，

每日就算解決不到問題，但你都學懂了，知道那條路是不通的，過程我都是享受，好像整隊人一起去探險。

盧煜明指由於各人接種新冠肺炎疫苗次序不同，料市民需多待2、3年，才可望回復正常生活，不用戴口罩，詳情請看：【下一頁】

這份冒險精神，也許是科學家應有的堅毅不屈，也許是對探索未知的不能自拔，「最重要是喜歡，不要當科研是一份工作，而是一個興趣，每日我都是explore我想做的事情，其實是很難有一份工作令你有空閒去創作，幾乎與藝術家差不多。」 雖說科研無保證成功，但已有所成就的的盧煜明終悟出一套方程式，

我覺得要看人的創新力，他的資歷其實不是太重要，要視乎你想到甚麼新東西是沒有人試過，要保持創新的想法和堅持下去。

成就一匹千里馬，其中一名啟蒙老師就是英國劍橋大學中，已故醫學教授Sir John Butterfield，盧煜明當年仍在習醫，他引述該教授於第一堂課上指︰「在你們在座的學生中，有5%將來會對醫學研究有很重要的貢獻，我就是想訓練那5%。」事隔多年，此話仍言猶在耳，盧解釋，

這是很發人深省的，因很多地方都是想訓練你為一個安全的醫生，每日可幫到數十名病人，但當一個研究的科學家，若你研究真的做到突破，你可能幫到數百萬，或數千萬人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

學成歸來，盧一直欲繼承這份使命，尋找本地那5%，他更看準本港正處於最好的科研時機，形容「從未看過有這麼龐大的資源支持」，自1997年回流，盧見證港府由每份研究斥資數十萬元，增至數百萬甚至過億元。

在盧眼中，本港更存有多種獨特優勢，如醫管局掌握全港9成病人，「我們很快可做一些很大型的研究，如鼻咽癌，也可很便宜地，如花2,000萬可做到2萬個案，但外國相對未必可做到這麼便宜。」而中國近年的科研能力亦不斷攀升，如文章及專利權數目，有利於本港科研。

不過，集合天時、地利，還需「人和」，盧煜明慨歎︰

暫時來說，（本港）最叻的學生還是會選擇當醫生、律師或金融，大部分未必會做與科學有關的事情。

他仍然相信，香港能提供培育具吸引力的科研生態環境，吸引人才投身科研，而未來需要更多優質的研究所及設備，建議港府應參考外國，鼓勵在港發展生物科技公司，「令人才可以兩邊走，如大學教授可在另一邊創業。」

科學是每日都與全世界最強的人競爭，相信很難有一件事能如此有滿足感，這當然是一個挑戰。

他寄語年輕一代︰

你們有的是時間，好像我年輕，我也可以碰幾次壁，再走回頭，應趁着年輕時挑戰自己，試一些新事情。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文、陳子謙