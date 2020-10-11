看粵劇遇上「汪阿姐」、家英哥　葉劉盼疫情早日遠離

▲ 葉劉淑儀看粵劇時，遇上藝人汪明荃。（葉劉淑儀Facebook）

因疫情被勒令關閉的表演場地本月初重開，陸續有限度恢復接待現場觀眾。新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀上周四專程到屯門大會堂，欣賞由康文署主辦、八和會館製作的《傳統粵劇例戲及排場折子戲展演》。她更在演出開始前在後台參觀，遇上八和會館主席汪明荃和藝人羅家英，大家交流一番，他們眾人都很珍惜是次演出，亦希望疫情能早日遠離，讓粵劇界及各行各業回復生機。

原來葉劉與汪阿姐早已相識數十載，她一直以來對汪明荃敬業樂業的精神十分敬佩，認為對方對粵劇界的貢獻良多。這次跟汪阿姐的交流，葉劉說依然感覺到汪阿姐對工作充滿熱誠，「實在令人非常佩服」。

葉劉觀看的戲碼一共分為兩場︰上半場是例戲《玉皇登殿》、《仙姬送子》。葉劉坦言，上半場的《玉皇登殿》，令她感觸良多。劇中講述玉皇大帝上朝，諸天神將向他稟報凡間情況有異，黑氣沖天，懇請玉帝派遣眾仙天神下凡，打救蒼生。玉皇於是派遣二十八星宿 （包括白虎星） 下凡，借調凡間一百年平亂。這個情節令葉劉不禁聯想起香港去年的局勢，又說自從「玉皇大帝」派遣天兵神將來港驅邪斬妖後，香港社會終於得以回復安寧。

▲ 新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀上周四專程到屯門大會堂，欣賞由康文署主辦、八和會館製作的《傳統粵劇例戲及排場折子戲展演》。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉大讚屯門大會堂的安排完全符合社區隔離及防疫措施，觀眾座位保持適當距離，使她可以安心地觀賞長達兩個多小時的演出，現場觀眾也看得十分愉快。看畢演出後，夜已深，葉劉於是在鄰近大會堂的四星酒店留宿一晚。她在酒店內遇上一群屯門醫院的前線護士，她們因疫情關係，被醫管局安排在酒店住宿，方便輪更上班。葉劉當晚亦在酒店遇上數名跨境學童，對於他們需與父母分離，葉劉大呻心酸。

未來的日子，葉劉說自己將會參與更多康樂活動，與市民真切交流，若市民在街頭遇上她，不妨上前與她聊天，她直言：「期待與市民見面呢！」