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【教師遭釘牌】宣小教師明提上訴　教協斥教局調查程序不公冀上訴委員會公平處理

社會 18:14 2020/10/11

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教協副會長、教育界立法會議員葉建源（中）表示，涉事教師明日（12日）將遞交上訴申請書，坦言難料勝算。（曾耀輝攝）

教育局首度以涉及專業失德及問題教材為由，取消九龍塘宣道小學一名教師註冊，教協今（11日）表示，涉事教師明日（12日）將遞交上訴申請書。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源表示，對其提出的理據及證據有信心，但坦言難以估計上訴成功機會，因上訴委員會過去處理的上訴個案均比較細微，首次處理萬眾矚目的事件，無先前經驗參考，希望上訴委員會能公道持平處理。

葉建源指，教協將通過訴訟及緊急援助基金支援相關訴訟費用，被問到教協會否發動罷工，葉建源稱首要是處理上訴，其後會考慮採取各種行動方式。

教協再度駁斥指，教育局對於涉事教師「有計劃地散播港獨」的指控完全不成立，並譴責教育局的調查過程粗疏及誤導，形容為「黑箱作業」，未有給予教師當面辯解的機會。

教協理事張銳輝指，教育局指教案當中有關「香港民族黨」及港獨內容共佔85分鐘的說法，屬刻意誤導。他解釋，涉事教師設計的教案，並非向教育局或教育學院提交的正式教案，僅供教授「生活教育科」的教師參考，雖無詳細列出相關影片及工作紙內容，但因其他教師已知悉「主要教學內容」包含在影片及工作紙，故「無須在教案裡重複一遍」，包括播放港台節目《鏗鏘集》中的《觸不到的紅線》，長達20分鐘，同時引述正反意見，包括保安局局長李家超、民建聯劉國勳及行政會議成員湯家驊的評論。

教協亦指，各個專業行業都有聆訊程序，讓控辯雙方當面陳述，教育局設立的教育人員專業操守議會亦設有此制度，唯獨教育局是次處理除牌教師卻不設聆訊程序，批評教育局調查程序不公。

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記者：馮琪雅

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