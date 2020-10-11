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【教師遭釘牌】教育局對教協看法表示極度遺憾　籲避免予人「師師相衛」印象

社會 18:48 2020/10/11

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教育局發言人對教協的看法表示極度遺憾，呼籲教協切勿將個別事件無限放大，製造恐慌。（資料圖片）

教協今日（11日）再召開記者會，駁斥指教育局對九龍塘宣道小學一名教師的指控不成立，涉及誤導公眾。教育局發言人回應指，對教協的看法表示極度遺憾，呼籲教協正確認識香港的憲政地位，以及持守專業精神，維護教育人員的專業操守，包括尊重法律及社會接受的行為準則，以免給人「師師相衛」的印象或真心同意有關教師的做法，亦切勿將個別事件無限放大，不斷製造恐慌。

發言人表示，局方連日已透過記者會及其他方式，清楚解釋涉及教師向學生散播「港獨」訊息的專業失德個案，指任何似是而非、淡化、甚至為個別教師的嚴重專業失德行為開脫的論述，都不能改變客觀的事實。

局方強調是依法辦事，就有關個案進行了深入和全面的考慮，按照《教育條例》及既定程序嚴肅調查及作出取消教師註冊的決定，以揪出個別害群之馬，保護學生的福祉和社會整體利益，以及公眾對教師的信心。

發言人指，局方對教協的看法表示極度遺憾，呼籲教協正確認識香港的憲政地位，以及持守專業精神，維護教育人員的專業操守，包括尊重法律及社會接受的行為準則，以免給人「師師相衛」的印象或真心同意有關教師的做法，亦切勿將個別事件無限放大，不斷製造恐慌。

發言人重申，被取消教師註冊者如不服教育局的決定，可按《教育條例》向上訴委員會提出上訴。

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責任編輯：馮琪雅

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教育局 教協 九龍塘宣道小學

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