【天氣預告】位於南海中至北部低壓區增強為熱帶低氣壓　本港周二周三狂風雷雨

▲ 天文台料本周中期會有大雨。

本港近日天氣帶有秋意，惟未來數日有或會有狂風雷雨。天文台表示，至於本港天氣，天文台預測本港今晚及明日大致天晴，氣溫介乎25至30度，吹和緩至清勁東北風，明日稍後風勢增強，漸轉多雲及有幾陣驟雨。展望星期二（13日）、三（14日）有大雨，風勢頗大，海面有湧浪，而本週後期雨勢減弱。

▲ 九天天氣預告。

根據九天天氣預告，明日（12日）天氣大致天晴，稍後漸轉多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎25至30度；至於本周二、三、四天氣開始轉壞，預料連續下雨三天，天氣多雲有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪；氣溫介乎24至28度；周五的天氣預料會有幾陣陣雨，日間部分時間有陽光，至本周末的天氣亦會轉好，預料不會再下雨，短暫時間有陽光。

▲ 位於南海中至北部的熱帶氣旋未來一兩日會大致移向海南島一帶，並逐漸增強。（天文台圖片）

另外，天文台表示，位於南海中至北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午7時，該熱帶低氣壓集結在東沙之東南約500公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

▲ 蓮花會在今日移入中南半島內陸並逐漸消散。（天文台圖片）

此外，熱帶風暴蓮花已減弱為熱帶低氣壓，在下午7時，蓮花集結在峴港之西南偏南約100公里，預料向西移動，時速約12公里，移入中南半島內陸並逐漸消散。

澳門氣象局表示，一個熱帶氣旋目前正在南海東北部迅速發展，預料將進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球。

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記者：郭詩詩