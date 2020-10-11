【一號風球懸掛】天文台晚上8時40分發一號戒備信號　明午至黃昏考慮改發三號風球

▲ 天文台發出一號戒備信號

天文台今晚8時40分發出一號戒備信號，提醒巿民要注意離岸海域可能有強風。天文台指有一熱帶氣旋集結於香港約800公里範圍內，可能影響本港。

天文台指，在下午9時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約790公里，即在北緯17.1度，東經119.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。而周二、周三有大雨，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪，離岸及高地風速達8級烈風程度，即每小時平均風速可達63至75公里，本周後期雨勢減弱。

▲ 天文台預測該熱帶氣旋明天傍晚會在本港以南約500公里掠過，故會在今日下午至黃昏時考慮改發三號強風信號。 (天文台網站預測路徑圖)

天文台高級科學主任李淑明表示，熱帶低氣壓會在今日（11日）晚上至明日（12日）早上與香港保持一段距離，本港風力不會明顯增強，明日中午前改發三號強風信號的機會不大。然而，隨著該熱帶低氣壓明日逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在明日稍後逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在明日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

天文台提醒巿民在一號戒備信號下注意以下防風措施：

1. 請立即採取防風措施，保持渠道暢通，並檢查門窗有無損壞。

2. 在當風或低窪地區的市民應立即採取預防措施，抵禦強風及防範水浸。

3. 在熱帶氣旋影響本港期間須執行任務的人員，請隨時準備奉召出動。

4. 準備前往廣東、澳門、離島或本港偏遠地區的市民請注意，你的行程可能因天氣改變而受影響。

5. 海面可能會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

6. 正在外海的漁船及馬力較小的船隻，應盡快駛往避風位置，並妥善繫泊。

7. 請留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關熱帶氣旋的最新消息。

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責任編輯：楊玉珠