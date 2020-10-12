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【疫情分析】逾9成離世染疫者逾65歲　專家指應從院舍入手保護長者

社會 00:00 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

梁子超指歐美有國家嘗試作出針對長者的防疫措施，如禁止長者外出，可惜成效不彰。（資料圖片）

本港自今年1月底至今經歷3波疫情，累計確診數字已衝破5,100宗，共105個寶貴生命被奪去，當中以長者最高危，離世染疫者中，3人為60歲以下，而年齡介乎80至89歲為最多，共42人（40%），其次為有27人（25%）的70至79歲長者；有專家建議，要保護長者，應從院舍入手，而居家長者亦應減少外出。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，減低長者染疫機會可從院舍入手，建議疫情下院舍應禁止外來探訪，與家人使用視像通話聯絡，亦應定期為院舍員工及院友作篩檢；而居於社區的長者則應減少到人流密集的地方，如街市、商場，及應打預防流感針，減低與新冠肺炎雙重夾擊下的威脅，「可以預防的就要預防」。

呼吸系統專科醫生梁子超亦同意要注意院舍防疫，如倡為新入職員工及新院友作檢測，但同時提到歐美有國家嘗試作出針對長者的防疫措施，如禁止長者外出，可惜成效不彰，因居家長者仍需依賴年輕照顧者，亦有醫療需要而要到社區，故從防疫上難以獨立照顧長者群體，因此他強調應付未來疫情仍需着重整體防疫，如加強當局追蹤個案的能力，避免有多代傳播，而每人亦應「做多步」，減少外出以保護家中長者。

離世染疫者年齡分布：

年齡 人數（佔整體離世染疫者）
59歲或以下 3（2.8%）
60至64歲 5（4.7%）
65至69歲 8（7.6%）
70至79歲 27（25%）
80至89歲 42（40%）
90歲或以上 20（19%）

註︰本港自1月底出現疫情至今共105名染疫者離世

資料來源︰本報資料庫

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記者：鄧凱文

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