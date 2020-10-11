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涉誘8歲女童傳不雅自拍照換虛擬遊戲武器　37歲小學男教師被捕

社會 22:13 2020/10/11

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新界南總區重案組第3C隊高級督察郭詩慧表示，暫未有證據顯示涉案男子任教學校的學生為受害人或曾受騷擾。（黃傑偉攝）

警方上月初接獲一名女子報案，指發現其8歲女兒手機內藏不雅自拍照片，警方調查後發現女童在8月於一網上手機遊戲認識一名陌生男子，該名男子疑促使女童以不雅照片，以交換虛擬遊戲武器。警方上周五（9日）於九龍灣一住宅單位，拘捕一名37歲邱姓男子，報稱為小學教師，涉嫌「利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品」、「向16歲以下兒童作出猥褻行為」以及管有兒童色情物品。

新界南總區重案組第3C隊高級督察郭詩慧表示，警方於該名男子手機撿獲20張不雅照片及3段不雅視頻，懷疑涉及另外6名未成年受害女童。涉案男子現正被扣留調查，暫控一項利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品，明日（12日）於沙田裁判法院提堂。

警方調查顯示男子於2018年12月至本年9月，透過手機遊戲認識受害人，其後透過手機通訊程式隨機挑選受害人，男子初時無條件送出武器減低受害人戒心，其後透過其他社交媒體向受害人作進一步溝通，疑犯其後利用藉口向受害人提供罕有虛擬武器作利誘，促致受害人提供不雅相片及視頻。

警方指，調查暫未有證據顯示，涉案男子任教學校內的學生為受害人或曾受騷擾，警方將會向學校調查及確認，並呼籲受害人聯絡警方。

警方表示十分重視案件，呼籲家長要多加留意子女，提醒子女勿向陌生人提供私人資料，根據刑事條例200章，任何人利用、促致或提供未滿16歲人士色情物品或真人表演，一經定罪，可被判罰款300萬及監禁10年，籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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