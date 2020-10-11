【新冠肺炎】灣仔葵青兩間臨時檢測中心兩日共採1844個樣本　518個完成化驗

▲ 石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心今日全日共為707人採樣作檢測。（陳國峰攝）

港府昨(10日)起先後在灣仔、葵青、油尖旺及九龍城區設立4間臨時檢測中心，每間每日可採樣容量為約1,000個樣本。食衞局指，分別於上周六及今日開始運作的灣仔和葵青的兩間臨檢中心，至今晚累計合共為1,844人採樣作新冠病毒作核酸檢測。

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其中，灣仔港灣道體育館的臨時檢測中心，今早8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時開放，全日共為619人採樣作檢測；而位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心，今午1時起運作至晚上8時，全日共為707人採樣作檢測。而截至今晚10時，臨時社區檢測安排下累計完成518個樣本的檢測，若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

當局指，位於啟德協調道3號啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，及位於油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，也會於明早8時起投入服務。

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四間臨時檢測中心的開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，暫定開放至本周三(14)日，提供免費採樣檢測服務，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播。

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另外，食環署在特定群組檢測計劃下為餐飲業務前線員工提供的第二輪檢測服務由10月1日開始，截至10月10日共向餐飲處所派出超過1.2萬個樣本瓶，經檢測的樣本超過3800個。食環署由上周五(9日)開始一連三晚安排檢測承辦商前往酒吧區派發樣本瓶，在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測。檢測承辦商過去兩晚在酒吧區共派發1286個樣本瓶，當中包括991個向員工派發的樣本瓶（計算在上述超過1.2萬個樣本瓶內）及295個向顧客派發的樣本瓶。

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責任編輯：楊玉珠

