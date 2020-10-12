【不斷更新】一號戒備信號現正生效　熱帶低氣壓已於下午3時增強為熱帶風暴

▲ 天文台今日下午稍後至黃昏時間，考慮發出三號強風信號。

本港一號戒備信號，現正生效，香港天文台今日（12日）早上約八時指出，有一熱帶氣旋，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，並逐漸增強。天文台表示按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。

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【15:00】天文台指位於南海中至北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之東南偏南約540公里，即在北緯17.8度，東經116.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【14:00】天文台指按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。海面會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【13:00】在下午1時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約560公里，即在北緯17.8度，東經116.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

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【12:00】在正午12時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，即在北緯17.7度，東經116.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【11:00】天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。天文台指在上午11時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，即在北緯17.7度，東經116.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

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【10:00】在上午10時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約590公里，即在北緯17.6度，東經116.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。

▲ （天文台資料）

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記者：伍瑋瑋、郭家穎