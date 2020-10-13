【不斷更新】熱帶風暴浪卡靠近　天文台考慮今早日出前改發八號烈風或暴風信號

▲ 天文台考慮明早日出前改發八號烈風或暴風信號。

三號強風信號現正生效，位於南海中至北部的熱帶風暴已命名為浪卡，浪卡會在今(13)早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。天文台會視乎本地風力情況，在明早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。市民明早外出前請留意最新天氣報告。

天文台預測今日(13日)香港天氣會顯著轉壞，吹強風程度東至東北風，風勢進一步增強。多雲，有幾陣狂風驟雨，雨勢漸轉頻密及有雷暴。海面有非常大浪及湧浪。市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

展望星期三風勢仍然頗大，初時有大雨及狂風，海面有非常大浪及湧浪，稍後雨勢減弱。隨後數日部分時間有陽光。

【00:00】在午夜12時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，即在北緯18.2度，東經114.1度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。預料本港平均風速每小時41至62公里。

【23:35】海事處接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由明日(13日)上午3時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【23:00】在晚上11時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約470公里，即在北緯18.1度，東經114.3度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時60公里，最高陣風超過每小時68公里。

【17:50】天文台高級科學主任李炳華回應TOPick查詢指，浪卡會在午夜時分最接近香港，預計將於本港以南約400至500公里內掠過，預料本港風勢會在晚間逐漸增強，屆時將引來一陣狂風驟雨。他續指天文台會視乎本地風力情況，在明早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號，但相信浪卡發展成颱風的可能性並不大。

【17：15】按照現時預測路徑，浪卡會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在晚間逐漸增強。與浪卡相關的狂風驟雨亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎本地風力情況，在明早（10月13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。市民明早外出前請留意最新天氣消息。

【17：10】天文台在下午5時10分發出三號強風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

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【17：00】熱帶風暴浪卡集結在香港之東南偏南約500公里，即在北緯18.0度，東經115.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。天文台指過去數小時，浪卡有所增強。按照現時預測路徑，浪卡會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台即將改發三號強風信號。

天文台高級科學主任李炳華表示，預料今晚和明日本港漸轉多雲，有狂風驟雨，明日雨勢開始頻密、有雷暴，吹清勁東至東北風，展望星期三風勢頗大，初時有狂風大雨，稍後雨勢減弱，未來幾日部分時間有陽光。



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【16：00】天文台表示位於南海中至北部的熱帶風暴已命名為浪卡。在下午4時，浪卡集結在香港之東南偏南約520公里，即在北緯17.9度，東經116.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。過去數小時，浪卡有所增強。按照現時預測路徑，浪卡會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。

【15:00】天文台指位於南海中至北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之東南偏南約540公里，即在北緯17.8度，東經116.2度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【14:00】天文台指按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。海面會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【13:00】在下午1時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約560公里，即在北緯17.8度，東經116.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

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【12:00】在正午12時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，即在北緯17.7度，東經116.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【11:00】天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。天文台指在上午11時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，即在北緯17.7度，東經116.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

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【10:00】在上午10時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約590公里，即在北緯17.6度，東經116.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。

▲ （天文台資料）

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記者：伍瑋瑋、郭家穎